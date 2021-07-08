أخبار الفن.. تخليدا لأسمها.. عودة فقرة "اسألوا رجاء" في برنامج الحكاية مع عمرو أديب.. هؤلاء الفنانات واجهن التحرش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من أبرزها..



تخليدا لاسمها.. عودة فقرة "اسألوا رجاء" في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

حرص الإعلامي عمرو أديب، على إحياء ذ ذكرى السنوية الأولي لرحيل الفنانة رجاء الجداوي من خلال برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف عمرو أديب عن عودة فقرة أسألوا رجاء مع بدأ الموسم الجديد من برنامجه “الحكاية” .

ويأتى ذلك تخليدا لاسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوى .

احتفل الفنان هانى شاكر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"بتحقيق كليبه الجديد “لو سمحتوا”، مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

طرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون هاني شاكر في أغنية لو سمحتوا مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.

تعرضت عددا من الفنانات إلى التحرش؛ تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة في الآونة الأخيرة، بعضهن فضلن الصمت وبعضهن الآخر قرر الكلام والكشف عن تفاصيل التحرش بهن، وكان آخرهن الفنانة زينب غريب .

زينب غريب

قضت محكمة جنح قصر النيل بحكمها في واقعة التحرش بالفنانة زينب غريب وتصويرها من الخلف على يد طبيب بيطري بهاتفه المحمول.

وعاقبت المحكمة الطبيب البيطري بتغريمه بمبلغ وقدره 10 آلاف جنيه.

أكدت زينب غريب عن تعرضها للتحرش من خلال دكتور بيطرى فى وقت سابق.

وأضافت غريب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط.

ضجة كبير تشهدها الساحة الفنية الفترة المقبلة بعد استعداد عدد من نجوم الغناء لـ طرح أجدد أغانيهم بالتزامن من بداية فصل ونرصد لكم فى السطور التالية أحدث أغانى الصيف المقرر طرحها الأيام القليلة المقبلة.

تامر حسنى

روج الفنان تامر حسني، لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “صعبة”، وأكد أنه يستعد لطرحه خلال أيام.

نشر تامر حسني، صورة من كواليس الكليب عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” علق عليها قائلاً: “كليب أغنية صعبة خلال أيام إن شاء الله”.

وكان فيلم “مش أنا” لـ تامر حسني، قد حقق منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 18 مليون و801 ألف جنيه، وقد استطاع الفيلم أن يحقق انتعاشة كبيرة فى دور العرض بعد عرضه خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

تظهر النجمة نجلاء بدر بشخصية جديدة ومختلفة في فيلم "النهارده يوم جميل"، حيث تجسد دور سيدة لديها وزن زائد ويحدث لها مشاكل كثيرة مع زوجها، ويوجد مشاهد لا تضع مكياج تماما من أجل ضرورة درامية بالفيلم.



وقالت نيفين شلبي مخرجة العمل في تصريحات صحفية، إنها تقدم مشكلة السمنة بشكل بعيد عن التنمر الذي تطرحه بعض الأعمال؛ لأنها تركز على تأثير السمنة السلبي على العلاقة بين الرجل والمرأة.

