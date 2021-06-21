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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. هاني شاكر يستعد لطرح أغنيته الجديدة

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنيته الجديدة اليوم الاثنين، والتي كانت قد أثارت جدلا كبيرا بسبب اختلاف شكله على البوستر الدعائي للعمل.

وعلق الفنان هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في الاغنية قائلاً: "فريق العمل كان له فكر مختلف عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة. 

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وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون": "لما اتكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل،  بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور “الفوتوسيشن”، خرجت بملامحي الكلاسيكية  الأوروبية القديمة ذات الطابع الإيطالي".

 

وتابع الفنان هاني شاكر: "ظهرت  من غير"البورنيطة والبايب" عشان تعرفوني، مقدماً الشكر لفريق العمل بسبب إخراج هذه الأغنية، خاصة هيثم شاكر مدير الشركة المنتجة للأغنية وشركة الاتصالات".

 

وأكد هاني شاكر، أن هذا الجدل الذي أحدثته صور الأغنية  قبل خروجها للنور، أسعده كثيراً، موجهاً رسالة للجمهور قائلاً: "إن شاء الله لما تخرج الأغنية هتنبسطوا أكتر".

 

هاني شاكر الفنان هاني شاكر كلمة أخيرة الكلاسيكية الأوروبية اون

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