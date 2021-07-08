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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لو سمحتوا لـ هاني شاكر تتخطى حاجز الـ مليون شاهدة

هانى شاكر
هانى شاكر

احتفل الفنان هانى شاكر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"بتحقيق كليبه الجديد “لو سمحتوا”، مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

طرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون هاني شاكر في أغنية لو سمحتوا مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع جلال الحمداوي.

وعلق هاني شاكر على "اللوك" الذي ظهر به في الاغنية قائلاً: "فريق العمل كان له فكر مختلف عند التفكير في "بوسترات وصور" الأغنية الجديدة.

وأضاف هاني شاكر، في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون": "لما اتكلمنا في الفكرة مع كل أعضاء فريق العمل،  بالإضافة لشريف ابني في إخراج شكل الصور “الفوتوسيشن”، خرجت بملامحي الكلاسيكية  الأوروبية القديمة ذات الطابع الإيطالي".

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الخميس .. هاني شاكر ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة بـ دار الأوبرا

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هاني شاكر: معندناش حاجة اسمها مطرب مهرجانات في النقابة

ومن ناحية اخرى تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلاً لأمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبد الغني، وذلك في الثامنة مساء الخميس 8 يوليو الجاري على مسرح النافورة. 

يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي منها بلدي، بقالي كتير ، كل ليلة ، لو رحت بعيد ، ضحك ولعب وجد وحب ، معاك ، ياريتني ، انا قلبي ليك ، سألتك ، خايف مرة احب ، وعد مني ، بعد حبك ، بحبك أنا، جواب ، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، احلف بسماها، إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا .


أما الفاصل الأول يتغنى خلاله ياسر سليمان بـ قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى وتؤدي إيمان عبد الغني قلبي دليلي، بيت العز، نسم علينا الهوا، وأنا بعشقك .

من جانبه أعرب هاني شاكر عن سعادته بالمشاركة الدائمة في نشاط وفعاليات دار الأوبرا المصرية التي وصفها بقلعة الفنون الجادة في مصر .

الفنان هاني شاكر مجدي صابر برنامج كلمة أخيرة أغنية لو سمحتوا اعمال هاني شاكر

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