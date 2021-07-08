الجيش الليبي يعلن تعرض وحداته لهجوم مسلح بالجفرة.. تفاصيل

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، تعرض إحدى وحداته لهجوم من قبل 4 سيارات مسلحة في منطقة الجفرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك": " في ليلة 8 يوليو تعرضت وحدات من اللواء 128 التابع للجيش الوطني الليبي لهجوم من قبل 4 سيارات مسلحة شمال منطقة سوكنة بالجفرة".

وأضاف أن العصابة الإرهابية فرت مسرعة، بعد أن واجههم رد مناسب من قبل اللواء، مؤكدًا أن هذا استفزاز واضح وصريح، متعمد يهدف إلى تصعيد المواجهة المسلحة وعرقلة وقف إطلاق النار.

وأشار في بيانه: "من الواضح أن التكفيريين المتطرفين سعوا إلى توريط الجيش الوطني الليبي في اشتباكات من أجل اتهامه بتعطيل التسوية السلمية والوصول للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل الذي نتطلع إليه كما يتطلع إليه الشعب الليبي بفارغ الصبر".

وأكد التزام الجيش الوطني الليبي بمبادئ اتفاقية وقف إطلاق النار واحترام المساعي المحلية والدولية الرامية لإحلال السلام في البلاد.

وشدد على أن أي استفزاز سيواجه بالقوة ورد حازم، مشيرًا إلى استمرار عمليات الجيش الوطني الليبي في محاربة الارهابيين المتطرفين حتى يتم اجتثاثهم من كامل الاراضي الليبية.