العثور على جثة شاب وسط الأراضى الزراعية فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه جثة هامدة وسط الأراضى الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ وتم نقل الجثة الى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد العثور على جثة شاب وسط الزراعات بقرية شبرا هارس دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية وتبين الجثة لشاب فى العقد الثالى من العمر ولا توجد به اى اصابات ظاهرية وتم نقلها الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة انتداب الطب الشرعة لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.

هتك عرض

من ناحية أخرى قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة في جلستها بالسجن المشدد 15 سنة، لأربعة متهمين باختطاف فتاة وهتك عرضها تحت تهديد السلاح بمركز شبين القناطر فى القليوبية.

وكانت الجلسة برئاسة المستشار محمود البربري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد، ومحمد صبحي، وأحمد محمد.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالمتهمين للمحكمة أن المتهمين خطفوا الفتاة بالإكراه والتي لم تبلغ 18 عام بأن استوقفوها حال سيرها بالطريق العام، وأشهر ثالثهما فى وجهها سلاحاً أبيض مطواة وقام الأول بجذبها عنوة داخل دراجة نارية توك توك، قيادة المتهم الرابع قاصدين إبعادها عن أعين رقبائها وتمهيداً لارتكاب الجريمة محل الاتهام، وحال تواجد المتهم الثاني بمسرح الجريمة، على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة

كما جاء في أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية خطف فتاة، بجناية أخرى وهى هتك عرض المجني عليها، إذا أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض الفتاة المجني عليها، بعد أن أشهر المتهم الأول سلاحا أبيض في وجهها، وتركوها بعد أن انتهوا من جريمتهم النكراء وفروا هاربين إلى أن تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الأول، الذي أدلى باعترافات تفصيلية عن الواقعة وأرشد عن باقي المتهمين.

وتلقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية بلاغاً من فتاة باختطافها من قبل 4 أشخاص، داخل مركبة توك توك، بدائرة مركز شبين القناطر، وقاموا بأخذها عنوة إلى منطقة نائية في الزراعات وهتكوا عرضها، وتركوها في حالة إعياء

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم الأول، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الجريمة بمشاركة 3 متهمين آخرين، حيث قاموا بهتم عرض الفتاة تحت تهديد السلاح، بعد ان خطفوها داخل مركبة توك توك بشبين القناطر وتم إلقاء القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة فى القليوبية أمرت بحبسهم على ذمة القضية قبل أن تأمر بإحالتهم إلى محكمة جنايات بنها التي قضت بحكمها السابق.