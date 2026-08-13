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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

​محافظ الفيوم يشارك زوار محمية وادي الريان مشاهدة ظاهرة "زخات شهب البرشاويات"

مشاهدة زخات الشهب
مشاهدة زخات الشهب

​شارك الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، زوار محمية وادي الريان، ومنطقة التراث الطبيعي العالمي بوادي الحيتان، مشاهدة الظاهرة الفلكية البديعة زخات "تساقط" شهب البرشاويات، والتي تصل معدلات سقوطها بين 60 إلى 100 شهاب في الساعة، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم وتشجيع أنماط السياحة غير التقليدية والترويج لكنوز الفيوم ومحمياتها الطبيعية الفريدة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية في مصر، والدكتور محمد الحويحي مدير محمية وادي الريان، والدكتور معتز أحمد عبد الفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة.

شهدت الفعالية تجمع أفواج كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار، موزعين على ثلاثة تجمعات رئيسية بمنطقة التراث الطبيعي العالمي بوادي الحيتان، وحرص محافظ الفيوم، على مشاركة الزوار أطراف الحديث، مستمعاً إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز وتطوير قطاع السياحة الفلكية بالمحميات الطبيعية في الفيوم، وسبل الارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين والباحثين عن سياحة الطبيعة والفلك. ​

كما شارك المحافظ الحضور تجربة استثنائية لرصد النجوم والكويكبات عبر التليسكوب الفلكي، وسط أجواء عامرة بالود والسعادة من قِبل الحاضرين الذين أشادوا بتنظيم هذه الفعالية الفريدة.

وقد وقع الاختيار على منطقة "وادي الحيتان" المسجلة كأحد مواقع التراث الطبيعي العالمي، لتكون منصة رئيسية لهذه الفعالية، نظراً لتمتعها ببيئة طبيعية خلابة وخالية تماماً من التلوث الضوئي، وهو ما يجعلها وجهة مثالية للسياحة الفلكية. وتأتي هذه الفعالية تأكيد على ما تمتلكه محافظة الفيوم من مقومات بيئية وتراثية فريدة، تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحية المحلية والدولية.

محافظ الفيوم الفيوم محمية وادي الريان

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