بديل للرياضة.. تعرف على كورس التخسيس الدوبل لإنقاص الوزن.. فيديو

فقدان الوزن

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى النباتات الطبية، أن كورس حرق الدوبل هو حرق جميع السعرات التى تم أخذها بدون أى فائدة، وأنه يوجد بداخل الكورس التوت البري، وأكد أن “الرياضة اللي بتخسس مش هي شوية المشي الصغيرين لمدة ساعة”، معتبرا اياها انها رياضة لتصفية الذهن، وشدد على أن الرياضة القاسية هى التى تساعد فى فقد الوزن.

وأشار"غزالي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، إلى أن لديه كورس لا يتم الإحتياج فيه الى أى نوع من أنواع الرياضة للتخسيس، متابعا أن الرياضة لها حدود وضوابط معينة من أجل حرق الجسم.

وفي نفس السياق، قال الدكتور خالد أحمد غزالي ، استشاري النباتات الطبية ، إنه يتميز الكورس العلاجي لفقدان الوزن الناجح قدرته على تقليل الشهية عند المريض.

وأضاف أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة، لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة ، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة .

وأشار إلى الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة ، لا تحتوي على أية مواد صناعية ، وتساهم في تقليل الشهية .

وتابع أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية ، وتحويلها لطاقة .

وأكمل أن مريض السمنة يزداد في الوزن ، يوميا ، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون ، فيما بعد .

استشاري تغذية علاجية: كورس الدبل يزيد معدل حرق الدهون

قال الدكتور خالد الغزالى استشاري التغذية العلاجية، إنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة، مضيفا أن كورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

وأضاف أن العالم أصبح يلجأ مؤخرا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه، مشيرا إلى أن كورس "حرق الدبل" يعطي نسبة حرق أكثر للجسم، حتى لا يعطي فرصة لثبات وزن الجسم.

وأشار خالد الغزالى إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تقوم باستخراج مادة مضادة للسرطانات.

وقدم خالد أحمد غزالى، استشارى التغذية العلاجية، كورس الحرق الدبل الذي يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.

وقال خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كورس الحرق الدبل يتكون من أكثر من كورس وفقاً لاختلاف الأعمار والحالات، موضحاً أن الحرق يكون حسب السن والأمراض المزمنة، وما يحدده متخصصو تغذية حتى الوصول إلى الوزن المثالي.

وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.

ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع والساندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

وأشار خالد الغزالي، إلى أن كورسات التخسيس الجيدة تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، وهو ما ينتج عنه تخفيض نسبة الأنسولين بالدم.