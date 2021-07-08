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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية من الجلد العقدى والجدري

تحصين 136 ألف رأس من الجلد العقدى والجدري ببني سويف

صدى البلد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا المجال

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   جاء ذلك خلال متابعته للموقف التنفيذي للحملة من خلال تقرير مديرية الطب البيطري حول سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن  بقرى ومراكز بني سويف والتي تنفذها  المديرية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

 

وتواصلت أعمال الحملة القومية إلي أن بلغ إجمالي ما تم تحصينه 136ألف  و277 رأساً بواقع: 107 ألف و896 من الأبقار و27 ألف و598 من الأغنام ،و783 من الماعز وذلك منذ بداية الحملة في3  أبريل  الماضي وحتى أمس الأربعاء 7 يوليو الجاري في حين تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة

 

وكان محافظ بني سويف قرر،منذ يومين،"استجابة لشكاوى عدد من المواطنين من وجود حالات مصابة بالمرض"، تشكيل للتقصي الوبائي لمرض الجلد العقدي برؤوس الماشية برئاسة الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية نقيب الأطباء البيطريين ببني سويف، ووكيل إدارة الطب الوقائي بالمديرية، وعضو من النقابة العامة والزراعة  والوحدات المحلية ونقابة الفلاحين ، وأن تستعين اللجنة بما تراه إضافة فنية أو نوعية في هذا المجال

حيوانات الطب البيطري الثروة الحيوانية محافظ بني سويف بني سويف الاستثمار

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