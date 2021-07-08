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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يعلن موافقة رئيس الوزراء على دعم تطوير غرب سهيل النوبة

قرية غرب سهيل
قرية غرب سهيل

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعم خطة التطوير الشامل لهذا المقصد السياحى لتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية مما يؤكد على تنوع المنتج السياحى لأسوان وتعدد أنماطه للسياحات الأثرية والثقافية والنيلية والبيئية والعلاجية والصيد والسفارى نظراً لتمتعها بالمقومات الطبيعية والتراثية والحضارية حيث يأتي ذلك من أجل تحويل قرية غرب سهيل النوبية لأكبر مركز ومقصد للسياحة البيئية والعلاجية والاستشفائية والسفاري.

 

وأكد المحافظ على أنه تم عرض رؤية المحافظة لتطوير قرية غرب سهيل على رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة لأسوان حيث جارى إعداد مخطط عمرانى متكامل يراعي فيه رفع كفاءة البنية التحتية بإدخال خدمة الصرف الصحى وإحلال المتهالك من شبكات مياه الشرب والكهرباء والإتصالات ، مع التطوير والتجميل ، بالإضافة إلي تحقيق التناسق المعمارى .

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وأضاف اللواء أشرف عطية بأن مقترح المخطط الجديد يقوم على ربط قرية غرب سهيل بالمزارات السياحية الأخرى ، وخاصة دير الأنبا سمعان ومقابر النبلاء لإستثمار سياحة السفارى ودعمها بمحطات للخدمات السياحية ، لافتاً إلي أنه على الجانب الآخر سيتم دعم الخدمات للسياحة النيلية لربط القرية بالمحميات والجزر المختلفة وعلى رأسها الحديقة الدولية الاستوائية المقابلة للقرية بغرض تحويلها إلي منتجع وحديقة حيوان إفريقية بما يساهم في إتاحة فرص عمل حقيقية لشباب القرية وزيادة كثافة الرحلات من وإلى القرية أثناء الموسم السياحى . 

 

للأسبوع السابع على التوالي، واصل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة " دفعة الشهيد أحمد المنسي" فترة التدريب والمعايشة الكاملة بمحافظة أسوان من خلال الجولات الميدانية المكثفة للوقوف على حجم المشروعات الجارية ، وأيضاً أنشطة وآليات عمل الجهاز الإداري وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتقديم كافة التسهيلات للمتدربين .

 

وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن البرنامج التدريبي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل ، بالإضافة إلى أنه يساهم فى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 بتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أشرف عطية

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