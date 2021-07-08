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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مائدة عيد الأضحى.. طريقة تحضير حميس الدجاج بمذاق لا يقاوم

حميس الدجاج
حميس الدجاج

حميس الدجاج.. وجبة عربية شهيرة على موائد عيد الأضحى، يمكن لكل ربة بيت تحضيرها بسهولة.. إليك طريقة إعداد حميس الدجاج بالمقادير والخطوات، يمكنك تحضيره في مطبخك بخطوات سهلة وسريعة 

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المقادير لتحضير حميس دجاج

حميس الدجاج، وصفة عربية شهيرة وسريعة يمكن تجهيزها فى مطبخك على مائدة عيد الأضحى.

 750 جرام أفخاذ دجاج.
   ¼ كوب زيت نباتي.
   3 حبات باذنجان مقطعة مكعبات.
   3 حبات كوسا متوسطة الحجم مقطعة مكعبات.
   2 حبة بصل متوسط الحجم مفروم.
   قرن فلفل أحمر حار مفروم.
   2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.
   مكعب مرق دجاج.
   ملعقة صغيرة ملح.
   ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.
   ½ ملعقة صغيرة قرفة.
   ½ ملعقة صغيرة بابريكا

 حميس دجاج بالخطوات 

 

بعد تطبيق الخطوات التالية ستحصلين على طبق حميس دجاج بمذاق لا يقاوم. 

 

 1-   يوضع القليل من الزيت فى مقلاة على النار، ويضاف البصل حتى يصفر لونه. 

 2 - بعد أن يصفر لون البصل يمكنك إضافة الفلفل الألوان ويترك جانبا.

 3- فى وعاء آخر يمكنك إضافة قطع الدجاج وتشويحها فى القليل من السمن، ثم أضيفى الماء للدجاج، ويفضل الشوربة.
 4-  يمكنك البدء فى وضع قطع الدجاج مع الخليط السابق حتى يتجانس تماما، وبعدها يتم إضافة الشوربة، واتركي الدجاج على النار حتى ينضج. 
 5- فى وعاء آخر يمكنك وضع الخضراوات ابدئي فى وضع الخضروات وتشويحها قليلا ثم إضافة القليل من الشوربة لها .
 6- فى النهاية، تضاف المكونات، وتمزج معا وتركها لدقائق حتى تنضج. 

 7 - ضعى  حميس الدجاج فى طبق التقديم وزينيه بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء. 

 8- للحفاظ على رشاقتك يمكنك طهى الدجاج إذا كنت ممن يرغبون فى الحفاظ على رشاقتهم يمكنك طهى كل من الدجاج والخضراوات بالبخار والتوقف عن استخدام الزيت تماما لتجنب عسر الهضم على  مائدة أول أيام عيد الأضحى .

 9- لإكساب الدجاج مذاق مميز، يمكن إضافة التوابل، مثل الحبهان والقرفة والجنزبيل، فهى تساعد في التغلب على عسر الهضم على مائدة عيد الأضحى.

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