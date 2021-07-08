التعليم العالى تكشف رسوم اختبارات القبول بالجامعات الأهلية

اعلنت الجامعات الاهلية عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة و طلاب الشهادات المعادلة و الاجنبية للعام الدراسى 2021-2022 ، كما تقبل جامعة الملك سلمان طلاب الدبلومات في تخصصات التمريض والصناعات التكنولوجية والزراعة والسياحة والضيافة.

و قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القيمة المالية لدخول اختبارات القبول بالجامعات الأهلية بالعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، حيث أن الطالب يسدد مبلغ 750 جنيها لدخول اختبار القبول للقطاع الأول، و 500 جنيه للتسجيل لدخول اختبار القبول لأي قطاع آخر.

و يمكن إجراء الاختبارات (online) للطلاب المقيمين خارج مصر بعد تقديم ما يثبت ان الطالب كان خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات.

ولتسهيل عملية اختبارات القبول النظرية تم تقسيم المجالات وبرامجها المختلفة على خمسة قطاعات رئيسية (قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الطبية والصحية، قطاع الدراسات الإنسانية ،قطاع الفنون) بالإضافة إلى اختبارات القبول، تحتاج برامج قطاع الفنون وبرامج العمارة إلى اختبارات قدرات، تعقد بالجامعات .

للمزيد من المعلومات حول اجرائات القبول بالجامعات الاهلية و التخصصات الموجودة بكل جامعة و لمتابعة موعد اختبارات القبول يمكن للطلاب التواصل مع إدارة التسجيل والقبول بالجامعات الاهلية :

جامعة الملك سلمان الدولية: [email protected] او الخط الساخن 16949

جامعة الجلالة: [email protected]

:جامعة العلمين الدولية: [email protected]

جامعة المنصورة الجديدة: [email protected]