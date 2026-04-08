موعد انطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. وتفاصيل التقديم

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن إنطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " المرحلة الرابعة " لعام 2026 وفتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية (www.sgg.eg ) إعتباراً من يوم 15 إبريل الجاري ، تأتي هذه المرحلة إستكمالاً لنجاحات الدورات السابقة في تعزيز التكامل البيئي وتوطين أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق التحول نحو الإقتصاد الأخضر تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأشار محافظ المنوفية أن الدورة الرابعة من المبادرة تستهدف تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات، وترشيد استخدام المياه، إلى جانب دعم المشروعات القابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص ، مشيراً أن المحافظة علي أتم إستعداد للبدء في تنفيذ العمل بالمرحلة الرابعة للمبادرة الوطنية واستقبال طلبات المشروعات المقدمة من كافة الجهات طبقاً لفئات المشروعات المتنوعة بالمبادرة ، موضحاً أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والمائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأكد محافظ المنوفية أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لدعم المشروعات القابلة للتنفيذ على أرض المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلي أهمية تحفيز الشباب ورواد الأعمال للمشاركة بأفكار مبتكرة تخدم البيئة والاقتصاد المحلي بالمحافظة ، موضحاً أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الفني والتدريبي للمشاركين من خلال تنظيم لقاءات تعريفية وورش عمل ، وتوفير متابعة مستمرة للمشروعات من مرحلة الفكرة حتى التقديم .