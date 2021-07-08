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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الكويتية تعلق على اغتيال رئيس هايتي

الكويت
الكويت

أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بيانا، اليوم الخميس، أعربت فيه عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث الاغتيال الإجرامي الذي استهدف رئيس جمهورية هايتي الصديقة جوفينيل مويس.

وأكدت الخارجية الكويتية  في بيان صحفي تضامنها مع جمهورية هايتي معربة عن تعازيها لأسرة الرئيس الراحل ولحكومة هايتي وشعبها الصديق بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وكان رئيس هايتي جوفينيل مويس تعرض الاغتيال امس  الأربعاء، ولم تتضح تفاصيل بعد حول من يقف وراء اغتياله.

وتم تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء في هايتي أمس، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف- لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

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وكتب الرئيس جوفينيل مويس في تغريدة أمس الاثنين أن هنري سيشكل حكومة جديدة، ويعمل على مواجهة مشكلة العنف في البلاد لضمان إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ سلس.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى استفتاء دستوري في 26 سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أنه بعد إلغاء إجراء انتخابات برلمانية كانت مقررة في أكتوبر 2019، نتيجة الاحتجاجات العنيفة ضد مويس من ناحية، لم تحظ هايتي ببرلمان منذ بداية الفصل التشريعي في يناير 2020.

مع ذلك الحين، يحكم مويس البلاد بمقتضى مرسوم. لذلك، لا يمكن أن يقر البرلمان، مثلما ينص الدستور، تولي هنري لرئاسة الحكومة، مثلما حدث مع خلفه كلود جوزيف، ويقول الكثيرون في صفوف المعارضة أن فترة رئاسة مويس انتهت في فبراير الماضي. فبعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2015، كان من المقرر أن يتولى رئيس الدولة فترة رئاسة لمدة خمسة أعوام من السابع من فبراير 2016. مع ذلك، تم إلغاء الانتخابات بسبب أعمال تزوير، وأدى مويس اليمين الدستوري بعد عام بعد إجراء انتخابات جديدة.

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