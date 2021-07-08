نعش مزين بطرحة زفاف.. وفاة عروس قبل لية الدخلة بـ الشرقية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ الشرقية مجموعة من الصور لفتاة تدعي "خلود غياتي" وصور لنعش مزين بطرحة زفاف وورد وسط حالة من الحزن المخيم علي الجميع.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الفرح تحول الي مأتم وخاصة لوفاتها قبل أيام من زفافها حيث تبلغ الفتاة المتوفيه من العمر عشرين عاما و كانت تنتظر ان تزف علي عريسها بعد عقد قرانهم وتجهيز وفرش شقتهم وإستعدادهم للزفاف.

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان العروس أصيبت بوعكة صحيه مفاجئه لتسقط مغشيا عليها وتم نقلها في حاله خطره الي مستشفي الجامعه ليتبين انها تعاني من فقر دم حاد وتم حجزها لتلقي العلاج لتلفظ أنفاسها الاخيره بعد 6 ايام من وجودها في المستشفى .

وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الذي سيطر على جميع المشييعين مرددين دعوات للفقيدة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

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