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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نعش مزين بطرحة زفاف.. وفاة عروس قبل لية الدخلة بـ الشرقية

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بـ الشرقية  مجموعة من الصور لفتاة تدعي "خلود غياتي" وصور لنعش مزين بطرحة زفاف وورد وسط حالة من الحزن المخيم علي الجميع.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الفرح تحول الي مأتم وخاصة لوفاتها قبل أيام من زفافها حيث تبلغ الفتاة المتوفيه من العمر عشرين عاما و كانت تنتظر ان تزف علي عريسها بعد عقد قرانهم وتجهيز وفرش شقتهم وإستعدادهم للزفاف.

 

"آلاء" متغيبة عن منزلها بقرية حانوت فى الشرقية

وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان العروس أصيبت بوعكة صحيه مفاجئه لتسقط مغشيا عليها وتم نقلها في حاله خطره الي مستشفي الجامعه ليتبين انها تعاني من فقر دم حاد  وتم حجزها لتلقي العلاج لتلفظ أنفاسها الاخيره بعد 6 ايام من وجودها في المستشفى .

 

وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الذي سيطر على جميع المشييعين مرددين دعوات للفقيدة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

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الشرقية التواصل الاجتماعي ههيا مواقع التواصل نقل الحزن

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