عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطالبا بإجراء حاسم.. شكري: الملء الثاني لسد النهضة يجسد سوء نية إثيوبيا وتحديها للمجتمع الدولي

وزير الخارجية يلقي
وزير الخارجية يلقي كلمة مصر في جلسة مجلس الامن

أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس أن مصر تواجه تهديدا وجوديا؛ بسبب تعنت اثيوبيا الذي سبب أزمة سد النهضة محذرا من محاولات اثيوبيا السيطرة على نهر النيل.

 

وقال شكري في كلمة مصر التي القاها امام مجلس الامن اليوم الخميس في الجلسة المنعقدة تحت عنوان “الأمن والسلم في افريقيا” أن اثيوبيا بنت جدارا ضخما على شريان الحياة وجدارا ضخما من حديد وفولاذ ، وأن مصر حذرت من قبل في الجلسة الاولى من مغبة السعي على السيطرة على نهر النيل".
 

وأضاف “دعونا أشقائنا الذين نتشارك معهم النيل لتجنب تصاعد التوتر والتحلي بالمسئولية” مؤكدا أن رد فعل مصر على محاولات السيطرة الاثيوبية وعرقلة المفاوضات اتسم بضبط النفس .

 

وتابع: تبنينا مبادرة رئيس الاتحاد الافريقي وانخرطنا خلال عام كامل في المفاوضات من اجل صياغة حل افريقي ولكن باءت الجهود بالفشل وبعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد انفسنا مجددا في مواجهة القرار الأحادي الاثيوبي 
 

وأشار شكري إلى أنه قبل 3 أيام من انعقاد الجلسة أعلنت اثيوبيا عن سلوك فج يعكس عدم المسئولية بإعلان الملء الثاني ويجسد سوء النية وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، مطالبا مجلس الامن باتخاذ إجراء حاسم. 
 

واستطرد: أشيد بإصرار الاتحاد الاوروبي على قراره وأحث الدول الاعضاء على اتخاذ موقف مماثل. 
 

وواصل بأن “النهج الاثيوبي يفضح أهدافها السياسية والتي ترمي الى أسر نهر النيل وبسط النفوذ وهو ما يهدد الامن والسلم في افريقيا”. 


وقال وزير الخارجية إلن غياب المسار الفعال والجاد هو الاعتبار التي دفع بمصر الى الجوء الى مجلس الامن، وقد جاء موقف مصر من منطلق ايمانها بالقانون الدولي واعتقادها بالعمل متعدد الأطراف وقدرة مجلس الامن بالحفاظ على السلم والامن الدوليين وانطلاقا من حقيقة سلطة المجلس بالتحرك بشكل استباقي لمواجهة اي تهديد للسلم والامن. 
 

وأضاف شكري أن إثيوبيا خالفت المبادئ الدولية ولكن مصر مازال يحدوها الأمل في التوصل لاتفاق ملزم يحقق لاثيوبيا أهدافها التنموية ولا يضر بمصالح دولتي المصب ، مشددا على أن اي اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان يكون منصفا وملزما قانونا ويتضمن تدابير لمنع الاضرار للمصالح المائية لدولتي المصب ويضمن عدم تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر ويضمن كفاءة تشغيل السدود في مصر والسودان.

واستطرد شكري أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".

وأشار إلى أن "القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، منددا بالموقف الإثيوبي الذي "يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع".

مصر الخارجية الاتحاد الأوروبي سامح شكري سد النهضة إفريقيا وزير الخارجية الاتحاد الافريقي مصر والسودان أزمة سد النهضة مجلس الأمن ضبط النفس سامح شكري وزير الخارجية شريان الحياة مبادرة رئيس رئيس الاتحاد الأفريقي الإثيوبي

موضوعات متعلقة

مجلس الأمن .. استونيا تدعو لعدم اتخاذ إجراءات أحادية في قضية السد لتفادي التصعيد

البحرين تعلن دعم الحقوق المشروعة لمصر والسودان في مياه نهر النيل

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: واشنطن على استعداد لدعم جهود حل أزمة سد النهضة

نشيد الجيش على ملف كلمة مصر .. وزارة الخارجية توثق لحظة وصول سامح شكري لمقر جلسة الأمن

مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن: نطالب مصر والسودان وإثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات تقوض المفاوضات

المبعوث الأممي للقرن الأفريقي: نرفض الإجراءات الأحادية لأي طرف وندعو لمواصلة التفاوض

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: مخاوف بشأن ملء سد النهضة في سنوات الجفاف

تحركات دبلوماسية مكثفة قبل الجلسة الحاسمة.. مصر تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى.. هل ينزع قرار مجلس الأمن فتيل أزمة تهديد السلم في أفريقيا

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية السودان: سد النهضة يقلل مساحة الأراضي الفيضية بنسبة 50%

سد النهضة.. وزيرة خارجية السودان: المخاطر تطول نصف سكاننا وكل سكان مصر

سامح شكري: مسار الإتحاد الأفريقي التفاوضي وصل إلى طريق مسدود

سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل

مطالبا بإجراء حاسم.. شكري: الملء الثاني لسد النهضة يجسد سوء نية إثيوبيا وتحديها للمجتمع الدولي

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

سامح شكري: كل حجر في سد النهضة يضيق الحياة على ملايين الأبرياء بمصر

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

العريس كلب.. البلوجر هبة مبروك تعلن زفافها.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ