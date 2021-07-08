مطالبا بإجراء حاسم.. شكري: الملء الثاني لسد النهضة يجسد سوء نية إثيوبيا وتحديها للمجتمع الدولي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم الخميس أن مصر تواجه تهديدا وجوديا؛ بسبب تعنت اثيوبيا الذي سبب أزمة سد النهضة محذرا من محاولات اثيوبيا السيطرة على نهر النيل.

وقال شكري في كلمة مصر التي القاها امام مجلس الامن اليوم الخميس في الجلسة المنعقدة تحت عنوان “الأمن والسلم في افريقيا” أن اثيوبيا بنت جدارا ضخما على شريان الحياة وجدارا ضخما من حديد وفولاذ ، وأن مصر حذرت من قبل في الجلسة الاولى من مغبة السعي على السيطرة على نهر النيل".



وأضاف “دعونا أشقائنا الذين نتشارك معهم النيل لتجنب تصاعد التوتر والتحلي بالمسئولية” مؤكدا أن رد فعل مصر على محاولات السيطرة الاثيوبية وعرقلة المفاوضات اتسم بضبط النفس .

وتابع: تبنينا مبادرة رئيس الاتحاد الافريقي وانخرطنا خلال عام كامل في المفاوضات من اجل صياغة حل افريقي ولكن باءت الجهود بالفشل وبعد عام من المفاوضات غير المثمرة نجد انفسنا مجددا في مواجهة القرار الأحادي الاثيوبي



وأشار شكري إلى أنه قبل 3 أيام من انعقاد الجلسة أعلنت اثيوبيا عن سلوك فج يعكس عدم المسئولية بإعلان الملء الثاني ويجسد سوء النية وتحديا سافرا للمجتمع الدولي، مطالبا مجلس الامن باتخاذ إجراء حاسم.



واستطرد: أشيد بإصرار الاتحاد الاوروبي على قراره وأحث الدول الاعضاء على اتخاذ موقف مماثل.



وواصل بأن “النهج الاثيوبي يفضح أهدافها السياسية والتي ترمي الى أسر نهر النيل وبسط النفوذ وهو ما يهدد الامن والسلم في افريقيا”.



وقال وزير الخارجية إلن غياب المسار الفعال والجاد هو الاعتبار التي دفع بمصر الى الجوء الى مجلس الامن، وقد جاء موقف مصر من منطلق ايمانها بالقانون الدولي واعتقادها بالعمل متعدد الأطراف وقدرة مجلس الامن بالحفاظ على السلم والامن الدوليين وانطلاقا من حقيقة سلطة المجلس بالتحرك بشكل استباقي لمواجهة اي تهديد للسلم والامن.



وأضاف شكري أن إثيوبيا خالفت المبادئ الدولية ولكن مصر مازال يحدوها الأمل في التوصل لاتفاق ملزم يحقق لاثيوبيا أهدافها التنموية ولا يضر بمصالح دولتي المصب ، مشددا على أن اي اتفاق يتم التوصل اليه يجب ان يكون منصفا وملزما قانونا ويتضمن تدابير لمنع الاضرار للمصالح المائية لدولتي المصب ويضمن عدم تعرض أمن مصر المائي لأي ضرر ويضمن كفاءة تشغيل السدود في مصر والسودان.

واستطرد شكري أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "لا تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".

وأشار إلى أن "القرار الإثيوبي الأحادي بملء السد يعبر عن لا مبالاة عن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان"، منددا بالموقف الإثيوبي الذي "يعكس سوء النية وفرض الأمر الواقع".