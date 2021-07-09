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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تكشف الستار عن فلاينج سبير 2022 الهجينة.. صور وفيديو

بنتلي تكشف الستار
بنتلي تكشف الستار عن فلاينج سبير 2022 الهجينة

تعد شركة بنتلي واحدة من اشهر شركات تصنيع السيارات حول العالم، التي تتمتع باطلالة خارجية وداخلية تعتمد على الفخامة، ويظهر ذلك في العديد من الإصدارات القوية التابعة لها، مثل الأيقونة الشهيرة مولسان وكونتيننتال، وتواصل الشركة الإنجليزية تألقها بعد أن كشفت النقاب عن نسختها فلاينج سبير 2022.

قدرات السيارة بنتلي فلاينج سبير 2022

 

زودت السيارة بنتلي فلاينج سبير 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات من طراز V6، سعة 2900 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها  410 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 550 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك كهربائي قادر على اضافة قوة قدرها 134 حصان، و400 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وبهذه الامكانيات تقدر القوة الاجمالية بـ 536 حصان، مع 750 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 285 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 4.3 ثانية.

تقدم السيارة بنتلي فلاينج سبير 2022 عبر 7 الوان قياسية، إلى جانب 60 لون من للطلاء الخارجي أيضا، بينما تتوافر السيارة بجنوط قياسية تقدر بـ 20 بوصة، مع إمكانية ترقية الجنوط حتى تصل إلى 21 بوصة، إضافة إلى لمسات من الكروم اللامع، كما يمكن استبدالها عبر حزمة Blackline المميزة.

وتحتوي بنتلي فلاينج سبير 2022 من الداخل على مقصورة فاخرة، تضم شاشة كبيرة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط تدعم التطبيقات الحديثة، و مقود حركة متعدد المهام، مع مقاعد من الجلد الفاخر، وتطعيمات من الخشب تزين ارجاء المقصورة، ومسند يد لراحة قائد المركبة، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي وشاشة خلفية، مع فتحة سقف كهربائية للزيادة من متعة القيادة.

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