الصحة اللبنانية: 38 شهيدا و69 مصابا من العاملين الصحيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، سقوط 38 شهيدا و69 مصابا من العاملين الصحيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم بدء عملية برية محددة الأهداف في جنوب لبنان، بهدف توسيع المنطقة العازلة وفرض سيطرته على الأراضي اللبنانية، في تصعيد خطير ضد حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية تهدف إلى منع حزب الله من العودة إلى مواقع قرب الحدود، مؤكداً أن العملية تحاكي العمليات العسكرية السابقة ضد حماس في غزة، وتشمل تدمير البنية التحتية للجماعة وتصفيتها لإزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.

وأشار كاتس إلى أن مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا لن يعودوا إلى منازلهم حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل الع، مضيفاً أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يختبئ تحت الأرض، وأن الجماعة ستدفع "ثمناً باهظاً" لجهودها الرامية لتدمير إسرائيل.