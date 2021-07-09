خالد الكمار: الموسيقى السياسية في الاختيار كانت قليلة.. فيديو

قال الموسيقار خالد الكمار، إن قبل أن يقوم بإعداد الموسيقى الخاصة بالأعمال الدرامية يقوم بقراءة الإسكريبت، لكي يضع تخيل للأشخاص والأجواء العامة.



وتابع "الكمار"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه الموسيقى الخاصة بمسلسل "الاختيار" بعدت عن الموسيقى العسكرية السياسية، من أجل أن نظهر للجميع بان أبطال هذا العمل من الأقارب.



ولفت إلى أن الموسيقى الخاصة بـ "الاختيار" تتحدث على الأفراح والأحزان الخاصة بأبطال العمل، معقب:" الموسيقى السياسية في الاختيار كانت قليلة".



وأوضح الموسيقى الخاصة بالمسلسل الكارتوني" بكار" أثرت فيه بشكل كبير، معقبًا: "أول تتر أثر فيا بشكل كبير كان تتر مسلسل آوان الورد، وكان عندي 9 سنوات في هذا الوقت"



وأردف "الكمار"، خلال حواره مع الإعلاميان رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تترات مسلسل التسعينات هي من شكلت وجدانه إلى حد كبيرة، مضيفًا أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أثر بشكل كبير، خاصة انه قدم الكثير من الاعمال الفنية المتنوعة.



وأضاف أن تتر مسلسل "ما وراء الطبيعة" كان عبارة عن ملحمة ، وعمل عليه لمدة تقارب العام الكامل، مشيرًا إلى أنه يقوم بالتواصل مع المخرج عندما يقوم بالانتهاء من عدد من المقطوعات الموسيقية ، معقبًا: "بكون متقوقع مع نفسي عشان أطلع اول مقطوعة صوتية".

وتابع خالد الكمار: "قبل تأليف أي موسيقة تصويرية لأي عمل فني انفرد بنفسي لفترة من الزمن من أجل البدء في تأليف الموسيقى التصويرية، وتأليف مطلع أي عمل فني تأخذ مني وقت كبير، وهذا ما حدث معي في مسلسل ما وراء الطبيعة".

واستطرد خالد الكمار: "هناك أنواع مختلفة من الموسيقى التصويرية، تسهم بشكل كبير في إيصال إحساس معين للمتلقي سواء كان عاطفة أو كوميديا أو رعب أو تشويق وإثارة ".

وأكد خالد الكمار، أنه يتطلع لعمل أشكال كثيرة ومختلفة من الموسيقى التصويرية، ويحب الأعمال الفنية والدرامية التي يشارك فيها، ويرفض الأعمال الفنية والدرامية التي لا يحبها ويشعر بأنها لن تضيف إلى تاريخه في تأليف الموسيقى التصويرية.

واختتم خالد الكمار: "بيتهوفن يعتبر مثلي الأعلى في الموسيقى التصويرية، هو لم يسير على المسار الطبيعي وكسر كل القواعد في تأليف الموسيقي، وأحاول أن أحقق ذلك وأن يكون كل عمل درامي أشارك فيه، له طابع مختلف عن العمل الدرامي الذي يسبقه".