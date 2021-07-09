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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مصطفى بكرى: وزير الخارجية يبعث برسالة إلى كل من يعنيه الأمر أن مصر لن تفرط في حقوقها قيد أنملة

صدى البلد

نشر الإعلامي مصطفى بكري تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

 

وكتب مصطفى بكري “ عندما يقول وزير خارجية مصر سامح شكري أمام مجلس الأمن : لابديل لمصر إلا حماية أمنها المائي القومي ، فهو يبعث برسالة من على منبر مجلس الأمن إلى كل من يعنيه الأمر ، مصر لن تفرط في حقوقها قيد أنملة ”.

 

ويذكر أن قال سامح شكري وزير الخارجية، أن ما تقدمه أثيوبيا من تبرير حول تعنتها بشأن سد النهضة لا يمت للواقع بصلة.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي، عقب مشاركته بمجلس الأمن، إذاعته اكسترا نيوز، شكرى أن المفاوضات امتدت لـ 10 سنوات، اتخذت خلالها أثيوبيا قرارات أحادية تهدد سيادة مصر والسودان.

وتابع شكرى، أن ما تفعله أثيوبيا يهدد حياة الشعبين المصرى والسودانى، وأكد أن أثيوبيا لم تظهر أي نية للتفاوض.

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن إثيوبيا رفضت كل مقترحات مصر خلال المسار التفاوضي، موضحا أن إثيوبيا تبنت مواقف لا تقدم، رغم كل شيء فإن إثيوبيا تظل على تعنتها.

 

وأضاف سامح شكري خلال كلمته أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أنه لا توجد لدينا أي ضمانات ضد الأضرار التي تقع مستقبلا بسبب سد النهضة، وسعينا لوضع آلية للدول الثلاث للتعاون بينها.


وأشار سامح شكري إلى أن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر أتت إلى مجلس الأمن العام الماضي لتحذر من الملء الأحادي لسد النهضة.

 

وأضاف سامح شكري ناشدنا مجلس الأمن بالعمل من أجل وضع حد للتوتر، ونأمل في أن يدرك الجميع خطورة الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة لدخول الأطراف في مسار فعال يقضي لاتفاق عادل وملزم.

 

مصر سامح شكري سد النهضة اثيوبيا مصطفى بكري

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