أبرز تصريحات وزير الخارجية أمام مجلس الأمن.. أثيوبيا تهدد السيادة المصرية بهذا الأمر ..نريد مناقشة التهديد الذي يمثله سد النهضة على دولتي المصب

تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن موقف مصر من سد النهضة والتعنت الذي تقوم به اثيوبيا خلال المفاوضات:

سامح شكري: يجب أن تكون مفاوضات سد النهضة وفق إطار زمني محدد

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن على المجتمع الدولي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن قضية سد النهضة، ويجب أن تكون المفاوضات وفق إطار زمني محدد.

سامح شكري: ندعو لاحترام القوانين الدولية في مسألة ملء وتشغيل سد النهضة

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الدولة المصرية تدعو لاحترام القوانين الدولية في مسألة مل وتشغيل سد النهضة، مضيفا:" علي مصر حماية حقوق شعبها وأظهرنا حسن النية في التفاوض".

وزير الخارجية: أثيوبيا تهدد السيادة المصرية بهذا الأمر .. فيديو

قال سامح شكري وزير الخارجية، أن ما تقدمه أثيوبيا من تبرير حول تعنتها بشأن سد النهضة لا يمت للواقع بصلة.

سامح شكري: نريد مناقشة التهديد الذي يمثله سد النهضة على دولتي المصب.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه على مجلس الأمن أن يضطلع بمسئولياته لحفظ السلم والأمن.

سامح شكري: ما تقوم به إثيوبيا يهدد الأمن و الاستقرار

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا تتخذ قرارات أحادية، بشأن ملء السد وأن ما تقوم به إثيوبيا يهدد الأمن و الاستقرار، ولذلك نطالب مجلس الأمن بحماية الحقوق المصرية وفقًا للقانون.

سامح شكري: السلوك الفج من إثيوبيا يجسد سوء النية في قضية السد

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر استمرت في التفاوض بقضية سد النهضة استنادا لحسن النية وتوافر إرادة سياسية جادة للتوصل إلي اتفاق عادل.

سامح شكري : إثيوبيا رفضت كل مقترحات مصر خلال المسار التفاوضي

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن إثيوبيا رفضت كل مقترحات مصر خلال المسار التفاوضي، موضحا أن إثيوبيا تبنت مواقف لا تقدم، رغم كل شيء فإن إثيوبيا تظل على تعنتها.

سامح شكري: سد النهضة سيؤدي إلى عجز متراكم في المياه بمصر يبلغ 120 مليار متر مكعب.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدراسات تؤكد أن سد النهضة قد يسبب أضرارا لا تعد ولا تحصى بالنسبة لمصر.

سامح شكري: إثيوبيا تعارض تضمين الاتفاق أحكاما ملزمة لتسوية النزاعات

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الدولة المصرية تثق في قدرة مجلس الأمن في اتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة أزمة سد النهضة.

سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل

قال سامح شكري وزير الخارجية، نبحث عن حل ودي وسلمي، تجنا العواقب الوخيمة التي قد يتسبب فيها عدم التوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة.

سامح شكرى: إثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلي واستخدامه حصري لها

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن إثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلى ولها الحق وحدها فى استغلاله.

وزير الخارجية: سد إثيوبيا يمثل تهديدا وجوديا حقيقيا لمصر.. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن سد إثيوبيا يمثل تهديدا وجوديا حقيقيا لمصر.

سامح شكري أمام مجلس الأمن: دول المصب فى خطر بعد تعنت إثيوبيا

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الجهود التى قام بها الاتحاد الأفريقي، لم تأت بحل لهذه الأزمة، وذلك لأن إثيوبيا لا تريد التوصل لحل.

سامح شكري: كل حجر في سد النهضة يضيق الحياة على ملايين الأبرياء بمصر

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ملايين المصريين يواجهون تهديدًا وجوديا بسبب سد النهضة.

سامح شكري:الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب لا تراعي مصلحة دول المصب

وأضاف أن "الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب لا تراعي مصلحة دول المصب"، مؤكدا أن مصر "ما تزال تمارس ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا".