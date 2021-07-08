سامح شكرى: إثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلي واستخدامه حصري لها

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن إثيوبيا متوهمة أن النيل الأزرق نيل داخلى ولها الحق وحدها فى استغلاله.



وأكد سامح شكرى خلال كلمته بإجتماع مجلس الأمن، أن التعنت الإثيوبي سبب الإخفاق المستمر للمفاوضات حول سد النهضة، لافتا إلى أن إثيوبيا لا تريد أحكاما ملزمة حال الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأكد شكرى، أن إثيوبيا سعت لتبرير مواقفها غير المنطقية عبر التذرع بحجج واهية، مؤكدا أن مصر لم تعارض مطلقا حق إثيوبيا فى استغلال موارد النيل الأزرق.

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه سبق لمصر وأن حذرت مجلس الأمن العام الماضى من خطر سد النهضة على نهر النيل الذى يعتمد بقاء المصريين عليه.

وأكد سامح شكرى خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن: ناشدنا مجلس الأمن العمل بكل جهد ودأب لتجنب تصاعد التوتر الذي سيهدد السلم في إقليم هش

وتابع: بعد اجتماع مجلس الامن العام الماضي بأيام شرعت إثيوبيا، دون مراعاة للقوانين والأعراف بالملء المنفرد لسد النهضة، حين أعلن وزير خارجيتها بعجرفة وتكبر أن نهر النيل تحول إلى بحيرة ملك لهم، ورغم هذا كان رد الفعل المصرى متسما بضبط النفس واتباع طريق السلم لحل أزمة سد النهضة.

وقال شكرى: أن مليون مصري يواجهون تهديدًا وجوديا بسبب سد النهضة، مضيفا مع كل حجر فى بناء سد النهضة يضيق شرايين الحياة على ملايين المصريين الابرياء.

وأضاف سامح شكرى، أن سد النهضة يلقى بظلاله على مستقبل ومصير الشعب المصرى، لافتا إلى أن مصر سبق وحذرت العام الماضى من خطورة سد النهضة داخل مجلس الأمن الدولي.