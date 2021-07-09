شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة عقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ كل من يهاجمه عقب مباراة الفريق امام المقاولون العرب في اطار مباريات الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"مش فاهم ايه العلاقه بين اللي كاتبه والتعليق علي المباريات ؟؟؟ انا باتكلم بصفه عامه بصرف النظر عن اعجاب او انتقاد البعض كل شخص حر في رأيه".

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ومعلق مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب مساء أمس في إطار مباريات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ” كابتن شوبير رغم محاولاته أنه يكون محايد في تعليقه ولكن مشاعره غلبته لما قال أمال عزبتونا ليه ما كان من الأول بعد هدف صلاح محسن.

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ثنائية صلاح وشريف

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

أما المقاولون فتجمد رصيده عند 29 نقطة يحتل بها المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.

الشوط الأول .

انحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين دون أدني خطورة حتى الدقيقة 13 ، بعد تنفيذ ركنية للمقاولون يتصدى لها الشناوي وتصل عند رزق لاعب المقاولون يسددها من مسافة بعيدة تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 26 مرر الشحات بينية لطاهر محمد يستلمها ويسددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة على يسار حسن شاهين حارس المقاولون ويتصدى لها بثبات.

وفى الدقيقة 43 من زمن الشوط هجمة مرتدة للمقاولون تنتهي بتسديدة من لويس تخرج أعلى مرمى الشناوي دون خطورة.

وسدد أكرم توفيق كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى شاهين حارس المقاولون إلى خارج الملعب فى الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط ليطلق الحكم محمود البنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي .

الشوط الثاني



وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بنزول والتر بواليا بديلا لياسر إبراهيم لفك التكتل الدفاعي الذي فرضه المقاولون على النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 60 عرضية من أكرم توفيق حاول بواليا أن يلعبها برأسه تصدت في الدفاع وردت له سددها بواليا اصطدمت بجسد دفاع المقاولون.

وفى الدقيقة 73 أفشة ينفذ الكرة الثابتة ويرسلها داخل منطقة الجزاء يقابلها حمدي فتحي بضربة رأس تخرج على يمين حسن شاهين إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف محققة على الأهلي.

وفى الدقيقة 77 صلاح محسن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تسقط على خط المرمى ثم يشتتها دفاع المقاولون وسط مطالبة من لاعبي الأهلي باحتساب هدف بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ليلجأ الحكم محمد البنا للفار ليثبت صحة الهدف بعدما سقطت داخل المرمى.

وفى الدقيقة 90+1 تمريرة بينية من محمد شريف يسددها ضعيفة بيسراه تصطدم بدفاع المقاولون وينقذ مرماه من كرة كادت ان تكون هدف ثاني للأهلي.