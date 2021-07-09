في ذكرى وفاته..تفاصيل عن حياة الراحل عبد المنعم مدبولي

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن الراحل عبد المنعم مدبولي، وذلك في ذكرى وفاته؛ حيث توفي الفنان في 9 يوليو 2006.



وأشار التقرير إلى أنه ولد في 28 ديسمبر 1921 في حي باب الشعرية، حيث ظهرت موهبته الفنية منذ الطفولة وخاصة في المرحلة الابتدائية وتأكدت موهبته وظهرت في المدرسة الثانوية الصناعية.



ولفت التقرير إلى أنه تخرج من المعهد العالي للتمثيل عام 1949، منوها إلى أنه انضم إلى فرقة جورج أبيض ثم فرقة فاطمة رشدي.



وأوضح التقرير أنه انضم لمسرح التلفزيون وشارك في أول عمل مسرحي له من خلال دور أعرابي مع فرقة المسرح المصري الحديث التي شكلها زكي طليمات.



وأضاف أنه أسس فرقة تحمل اسم "المسرح الحر" عام 1952 التي قدمت العديد من الاعمال منها الأرض الثائرة، حيث انضم لمسرح التليفزيون تحت رئاسة السيد بدير.



كما حاز على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983.



ويوافق اليوم ذكرى مرور 15 عاما على رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي الذي كان فنانا شاملا أثرى السينما والتلفزيون والمسرح بأعماله التمثيلية، وإضافاته الفنية ككاتب ومخرج مسرحي.

عبد المنعم مدبولي مع أشرف عبد الباقي



توفي الفنان عبد المنعم مدبولي عام 2006، إثر إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدور ة الدموية عن عمر 85 عاما، قضى فترة طويلة منها يعمل في مهنته المفضلة وهي التمثيل حتة آخر لحظات في حياته.

كان آخر أعمال الفنان عبد المنعم مدبولي ظهوره كضيف شرف في فيلم آريد خلعا عام 2005 مع الفنان اشرف عبد الباقي وحلا شيحة، في شخصية زوج مخلوع منذ أكثر من 40 عاما وقدم مشهدا كوميديا مع بطل الفيلم.



ولد عبد المنعم مدبولي عام 1921 في حي باب الشعرية بالقاهرة، ما أثر في نشأته وأضاف إلى موهبته الفنية ثقل التاريخ والتراث، عشق التمثيل في سن صغيرة، والتحق بالفرقة المسرحية في المدرسة وقدم العديد من المسرحيات مع زملائه.

تخرج عبد المنعم مدبولي من مدرسة الفنون التطبيقية، وعمل مدرسا بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي، قبل أن يحترف التمثيل رسميا بالانضمام إلى فرقة جورج أبيض.

التحق عبد المنعم مدبولي بالعديد من الفرق المسرحية التي قدم مع كل منها لمسة فنية مختلفة بدأت مع جورج أبيض، ثم فرقة فاطمة رشدي، وأسس العديد من الفرق المسرحية الحرة واشتهر بأسلوب خاص في الكوميديا.



أطلق النقاد على عبد المنعم مدبولي لقب مدبوليزم، وهو اسم خاص به كناية عن أسلوبه الخاص في التأليف والإخراج المسرحي والتمثيل، وكان بعض النقاد ينتقدونه بهذا المسمى.

والتصق لقب مدبوليزم بالفنان الراحل بعدما قدم مسرحية مطرب العواطف التي اختيرت للتمثيل في النمسا بالألمانية، وطبعت في عدة كتب.







مؤلف ومخرج وممثل ومؤلف موسيقي كانت هذه هي مواهب عبد المنعم مدبولي الذي يفتخر بها، وشبه نفسه بشارلي شابلن الذي يقوم بنفس هذه المهمات.

ويرى عبد المنعم مدبولي إن كون الممثل مخرج ومؤلف يكون أفضل لصالح العمل. كما عبر عن فخره لإطلاق النقاد عليه لقب ناظر مدرسة الكوميديا عقب عرض مسرحية مدرسة المشاغبين.

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وصية عبد المنعم مدبولي

في لقاء مع برنامج سينما القاهرة، ظهر أبناء الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي وهم في سن صغيرة منهم أحمد ومحمد وتغيبت ابنته أمل عن اللقاء لظروف سفرها أنذاك.

وقال عبد المنعم مدبولي في لقائه الذي قدمته الفنانة ناهد جبر، إن أبنائه لديهم مؤهبة التأليف والكتابة، لكنه يوصيهم دائما بالانتباه للتعليم والتحصيل الدراسي لأعلى المراتب قائلا:" مش عاوزهم يشقوا ويتعبوا ويشوفوا المجهود اللي احنا بنبذله أكثر من طاقة البشر".





