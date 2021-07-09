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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تياترو تل على مسرح المركز الثقافى بالجيزة

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العرض المسرحى "تياترو تل" لفرقة الجيزة المسرحية التابعة لفرع ثقافة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك فى السابعة والنصف مساء على مسرح المركز الثقافى بالجيزة فى الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجارى، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى فى إطار الموسم المسرحى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتفعيل دور المسرح باعتباره أبو الفنون، ولاكتشاف المواهب ورعايتها.

العرض تأليف جريجورى جورين، ترجمة توفيق المؤذن، صياغة وأشعار أحمد الشريف، موسيقى وألحان سامح عيسى، استعراضات مناضل عنتر، ديكور وملابس نهاد السيد، ومن إخراج إبراهيم المهدى.

إيناس عبد الدايم وزير الثقافة دور المسرح اكتشاف المواهب ورعايتها قصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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