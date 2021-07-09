جامعة حلوان: نشجع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد عمل الافتراضية بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان، بهدف دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

وأكد صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على ان الجامعة تحرص على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

وأضاف أن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.



جدير بالذكر أن جامعة حلوان وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان إحدى الشركات التابعة لأسمنت السويس.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة حلوان، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، وبرعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مدير المركز.

يهدف البروتوكول إلى التطوير المجتمعي لمنطقة كفر العلو ويتضمن البروتوكول افتتاح مشغل لتدريب وتعليم الحياكة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات بنادي كفر العلو، و يأتى ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة للمناطق المحيطة.

ووفقا للبروتوكول فقد تم تزويد المشغل بمختلف أنواع الأقمشة للبدء في الإنتاج والذي ستقوم لجنة بنادي كفر العلو بتسويق منتجاته فيما بعد، وهي الخطوة الأهم بعد الإنتاج، حيث تحتاج السيدات إلى التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر خارج نطاق منطقة كفر العلو، كما سيتم تزويد المشغل بالخامات المطلوبة ومجموعة من ماكينات الحياكة، وذلك بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة نادى كفر العلو الأستاذ سعد عزت.

