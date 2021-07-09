التعليم العالي في أسبوع..بحث التعاون المشترك مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة..وعبد الغفار: نعمل على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالى بإفريقيا..وتبادل نتائج البحوث والمناهج الدراسية مع العراق

التعليم العالي: تبادل نتائج البحوث والرسائل والكتب والمناهج الدراسية مع العراق



وزير التعليم العالي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التعاون المشترك



عبد الغفار: نعمل على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالى بإفريقيا

وزير التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس ساند الدولة في الحد من كورونا



التعليم العالي تستعرض إنجازات النشاط الرياضي بالجامعات بين 2014 و2021



شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، لقاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث التعاون المشترك .

وقد تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، حول اللقاء الذي عُقد بين مسئولي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والعراقية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأفاد التقرير أنه تم التأكيد خلال اللقاء على دعم أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية، وتنسيق لقاءات بين المسئولين بكلا البلدين؛ لمناقشة آليات التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات المتبادلة لأعضاء هيئة التدريس في البلدين.



وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على تبادل نتائج البحوث والرسائل والكتب والمناهج الدراسية والمؤلفات ووضع آلية لتبادل المنح بين الجانبين وكيفية الإعلان عنها وتبادل الدورات التدريبية والعمل على تقديم تدريبات عملية للطلاب خلال العطلة الصيفية، بالإضافة الي تنظيم معارض تعليمية وتوجيه الدعوات لمؤسسات التعليم العالي للمشاركة بالمعارض والمؤتمرات بكلا البلدين للتسويق لهم.

ومن جانبه، استعرض الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الطفرة التي تشهدها الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، مؤكدا على الالتزام الكامل بجودة العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية والتكنولوجية بها.

بينما استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة؛ لبحث فرص التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.



وخلال اللقاء، ناقش الوزير زيادة فرص التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والابتكار والمشاركة في مبادرات الاتحاد لمساعدة الباحثين المصريين وفتح آفاق جديدة أمامهم.



كما ناقش الطرفان تنظيم العديد من ورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين؛ بهدف إعدادهم للبرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبي.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية الإعلان عن البرامج التى يمولها الاتحاد الأوروبى للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والتى تفتح آفاق جديدة وتعمل على إتاحة الفرص أمامهم للمشاركة فى برامج الاتحاد.

كما شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات المؤتمر الـ 15 لقادة الجامعات الإفريقية، والذى ينظمه اتحاد الجامعات الإفريقية تحت عنوان "مستقبل التعليم العالي في إفريقيا" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل كلمته عبر الوزير عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر المنعقد برعاية الرئيس الغاني، مشيرًا إلى أهمية العمل على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالى بإفريقيا، للارتقاء بالنمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تهيئة البيئة المناسبة للتعليم العالي والبحث العلمى، وبناء أنظمة حديثة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأضاف عبدالغفار، أن العالم شهد تحديًّا خلال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان لابد من مواجهة هذا التحدي، واتخاذ قرارات سريعة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتطوير النظم التعليمية بشكل آمن ومهني عبر الإنترنت، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وإجراء الامتحانات، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق في هذا الصدد انعكس إيجابيًّا على تطوير الموارد المتاحة، وتحسين النظام التعليمي، والعلمي، والتكنولوجي.

وأوضح الوزير، أن مصر باعتبارها عضوًا بلجنة العشرة -رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشرة- الداعمة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا فى إفريقيا، فإنها على تؤكد على القيمة الأساسية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، من خلال إطلاق كافة الإمكانات القادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجيات القارية المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا.



عقد مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث، اليوم الإثنين، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. وفاء قنديل رئيس المعهد، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

خلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة الحالية في مساندة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تجاه مرضى الجهاز الهضمي، والكبد، والكلي، الذي يقوم المعهد بعلاجهم.

من جانبها، استعرضت د. وفاء قنديل ما تم من تطوير وتحديث للبنية التحتية بالمعهد خلال الفترة الماضية، وهي: خط مياه الحريق والطفايات وتركيب حنفيات حريق بتكلفة ١٩ مليون جنيه، وتجديد محطة الصرف الصحي بتكلفة ١٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى عزل جميع أسطح مباني المعهد حفاظًا على المباني بتكلفة تقدر بنحو ١٠ مليون جنيه.

ووافق المجلس على منح اللقب العلمي وتعيين عدد من الباحثين بوظيفة أستاذ باحث بالمعهد، حيث توجد درجات شاغرة للتعيين عليها.

بينما شهدت وزارة التعليم العالي خلال السبع سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ضوء الدعم الواضح والمتابعة المستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مجال الأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات والمعاهد التابعة للوزارة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من 2014 - 2021.

أكد الوزير اهتمام الوزارة بالرياضة في الجامعات والمعاهد التابعة لها؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية، وحرصها الدائم على دعم الرياضة بشكل عام والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنه يتم دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، لدورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.



وأشار التقرير إلى المشروع القومي للمشي بالجامعات المصرية لرفع كفاءة جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاق الدوري الرياضي لجامعات المحافظات الحدودية، وهي جامعات (أسوان – الوادى الجديد – السويس – مرسى مطروح – جنوب الوادى – العريش).

وأشار التقرير إلى مشاركة 1434 طالبًا في دوري القطاعات 2020-2021 مقارنة بـ580 طالبًا عام 2014، ومشاركة 2381 طالبًا في دوري الجامعات (دورة الشهيد الرفاعي) عام 2020-2021، لافتًا إلى الدورة الرياضية الأولى للألعاب الإلكترونية التي تمت بعدد 475 طالبا و 196 طالبة.