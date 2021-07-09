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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخالفات طبية بمستشفى خاص ومركز طبي في أسوان

جانب من أعمال حملة
جانب من أعمال حملة التفتيش بصحة أسوان

نظمت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية في أسوان، حملة مشتركة مع إدارة العلاج الحر استهدفت مستشفى خاص، ومركز طبي متخصص، ضمن ضرباتها الحاسمة ضد أماكن بيع وتجارة الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجله والمحظور تداولها بالبلاد.

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تمكنت الحملة من ضبط مخالفات جسيمة داخل مستشفى خاص ، وأيضاً داخل أحد المراكز الطبية التخصصية بمدينة أسوان حيث أسفرت الحملة عن ضبط (٦) لفافات مختلفه الأحجام يشتبه أنها من مخدر الأفيون، وفي انتظار أمر النيابة العامة بعرضها على المعمل الجنائي المختص، بجانب ضبط (٨١) قرص ولاصقة و(٣٠) أمبولة من المواد المخدرة الملحقة بالجدول الأول مخدرات منها الترامادول والمورفين والبيثادين والفنتانيل، وتم أيضاً ضبط (٧٦) أمبول وفيال من أدوية ثيوبتال وماركين يستخدم للتخدير الموضعي منتهي الصلاحية.

كما تم ضبط (٢٩) قرص من المواد المدرجه بالجدول الثالث مخدرات بعضها مهرب وغير مسجل بوزاره الصحة ومجهول المصدر ومحظور تداوله وغير صالح للاستعمال ، وكذا تم ضبط (١٢٨) قرص سيتوتك مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة مجهول مصدره ومحظور تداوله وغير صالح للاستعمال يستخدم فى حالات الولاده و الإجهاض ، هذا بالإضافة إلى ضبط (١٣٣) زجاجة وأمبول من أدوية هالوثان و الاتروبين خاصة بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي تستخدم لأغراض التخدير الكلي والطوارئ.

وتقدر قيمة المضبوطات بمائة ألف جنية تقريبآ ، وعليه تم ضبط وتحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه وتسليمها وقيدها بالقسم المختص لعرضها على النيابة العامة .

وكانت الحملة برئاسة الدكتور "إسلام شمروخ" مدير إدارة التفتيش الصيدلي، والدكتورة "هبة سيد إسماعيل" مدير إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع العميد "محمد الدجوى" من هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، فيما شارك في الحملة كل من الدكتور مصطفى الأسمر والدكتور مصطفى الصغير والدكتورة زينب حسن مأموري الضبط القضائي، بجانب سحر مصطفى مكي باحثة بإدارة العلاج الحر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان مديرية الشئون الصحية بأسوان العلاج الحر

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