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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فى ليلة امتحانات الثانوية العامة .. نصائح مهمة لتهيئة جو مناسب للمذاكرة

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

ينطلق غدا السبت الموافق 10 يوليو 2021  ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى جميع لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية، حيث تبدأ رسميا امتحانات الثانوية العامة غدا لطلاب الشعبة العلمية، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .


وتقدم الدكتورة روضة حمزة أبو الفضل الدكتوراه بإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة  بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان  مجموعة من الإرشادات الهامة للأسر المصرية  لتهيئة الطالب  للمذاكرة الجيدة وتخفيف مظاهر الضغط على الطلاب قبل الامتحان .

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وقالت حمزة،  إنه بنسبة لدور الأسرة فيقع عليها حمل كبير فى تهيئة المناخ الهادئ المذاكرة والاستذكار، كما  يجب على الأهل تشجيع أبنائهم  وأعطاهم الدافع النفسي الجديد، أنهم قادرون على الدخول إلى الامتحانات، وتحقيق أعلى الدرجات، وإعطائهم الدفعه المعنوية التى يحتاجون إليها، حتى يتم تعزيز ثقة الطالب بنفسه.

وأشارت الدكتورة روضة إلى أن المسئولية التى تقع على الأسرة تكون من خلال الإشراف وليس المراقبة، فتتمثل فى توفير نوم منتظم و تغذية سليمة، كما يجب أن توفير لدى الطالب مكان مناسب للمذاكرة بأثاث جيد ومريح وتهوية جيدة فى المكان.

 

التعليم تؤكد على التواجد داخل لجان الامتحانات قبل موعد الامتحان بـ ساعة

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لابد من تواجد طلاب الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، قبل موعد الامتحان بـ ساعة على الأقل، ولابد وأن يمر طلاب الثانوية العامة 2021  بجميع إجراءات التأمين قبل دخول الامتحان.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم: “في حالة تأخر الطالب عن موعد الامتحان، لا تنازل عن مرور الطالب بكل الإجراءات التأمينية والاحترازية قبل السماح له بالدخول، وسيعتبر هذا من وقت الامتحان”.

 

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

رسالة عاجلة من نائب وزير التعليم للأهالي قبل ساعات من امتحانات الثانوية العامة

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة
2200 مراقب أول لجنة
12598 مراقبا
91318 ملاحظا
8373 معاونا
9511 عضو أمن
1190 عضو لجنة إدارة
1714 عضوا قانونيا
4746 عضو تطوير
 
 

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