إطلاق عمل منظمة تنمية المرأة بمقرها الدائم في مصر.. ونائبات: خطوة جادة لتحقيق التنمية المستدامة.. وتعزيز حقوقها والنهوض بأحوالها أبرز الفوائد..ويؤكدون: افتتاح الرئيس للمؤتمر إنجاز جديد للسيدة المصرية

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: منظمة تنمية المرأة أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة.

عضو حقوق النواب: افتتاح السيسي لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي إضافة جديدة للمساهمة فى سد احتياجات المرأة

برلمانية:الرئيس السيسي الداعم الأول لـ المرأة المصرية

برلمانية:تكريم جديد للمرأة المصرية

قال المتحدث باسم الرئاسة إن منظمة تنمية المرأة هي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة.

وافتتح السيسي صباح أمس الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة.

مايا مرسى تترأس فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة

ترأست الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثانية الاستثنائية، بحضور الدكتور يوسف بن احمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والسفير إيهاب فوزى، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وبحضور الوزيرات والوزراء ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة.

وأكدت “مرسى”، أن الاجتماع هو الأول للمجلس الوزاري بالحضور الشخصى، مضيفة أن مشاركة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي اليوم فى هذا الاجتماع تعد تعبيراً صريحاً عن استمرار منظمة التعاون الإسلامي في دعمها للمنظمة الوليدة، منظمة تنمية المرأة.

وقالت "لقد حققت منظمتنا تقدما كبيرا فى خطواتها الإنشائية بفضل جهودنا جميعاً حتى الآن، وفي فترة وجيزة وذلك بفضل تعاوننا وتكاتفنا، وإن كان لهذا التقدم أن يعبر عن شيء، فإنما يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية من جانب دولنا الشقيقة من أجل النهوض بالمرأة في عالمنا الإسلامي وفقاً لما نصت عليه الشريعة الإسلامية الحنيفة".

وأكدت “مرسى”، أن الدورة الأولى العادية للمجلس الوزارى اعتمدت القواعد الإجرائية وطرق عمل المنظمة، والهيكل التنظيمي التأسيسي، وشعار المنظمة، كما انتخب أعضاء مكتبه التنفيذي، كما اعتمدت الدورة الأولى الاستثنائية للمجلس الوزاري اللوائح المالية والأدارية للمنظمة ومعايير اختيار المديرة التنفيذية للمنظمة.

ونوهت بأنه في سبيل استمرار خطواتنا الحثيثة نحو بدء أنشطة منظمة تنمية المرأة، تعقد الدورة الاستثنائية الثانية اليوم ، موضحة أن المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري قد عقد اجتماعه الأول في العاشر من يونيو 2021، وقد أوصى فيه بأهمية اعتماد مشروع الميزانية الخاص بالمنظمة، والإسراع في بدء عمل المنظمة في أقرب وقت ممكن، وأن تكون المرجعية في ذلك هو كل وثائق المنظمة التي تم اعتمادها حتى تاريخه.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن شكرها وامتنانها للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي على تعاونها البناء للخروج بالوثيقة التى يتم عرضها خلال الاجتماع .

وحول هذا ألامر، اشاد عدد من نائبات البرلمان ، بهذا الإفتتاح، مثمنين جهود الرئيس السيسي على دعمه المتواصل والمستمر، للمرأة المصرية.

بداية أشادت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مؤكدة أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد ، وهو يولى المرأة المصرية عناية بالغة ، وذلك من خلال إطلاقه العديد من المبادرات الرئاسية التي تصب في صالح المرأة المصرية في المقام الأول.

وأشارت" محروس" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما على اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية لصالح المرأة ، والتي ساهمت في تمكين المرأة المصرية سياسيا ، اجتماعيا ، واقتصاديا ، علاوة على تقلدها العديد من المناصب المرموقة في الدولة ، مؤكدة أن افتتاح الرئيس السيسي لفعاليات مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة ، إضافة جديدة للمساهمة فى سد احتياجات المرأة بشكل عام ، وابتكار العديد من الأفكار الخاصة لمساندة المرأة المصرية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي .

وعن الهدف من إنشائها، أوضحت “ عضو حقوق النواب” أن منظمة التعاون الإسلامي للمرأة ، أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي، جاءت لتعزيز وحماية حقوق المرأة ، والنهوض بأحوالها في كافة دول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر بمثابة خطة جادة لتحقيق التنمية المستدامة .

من جانبه ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو الساند والداعم الأول للمرأة المصرية على أرض الواقع.

منظمة دولية متخصصة لحماية حقوق المرأة

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر لها،إلى ان منظمة التعاون الإسلامى للمرأة ، تعتبر هي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة دول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية، لافتة إلى ان المؤتمر يعتبر خطوة هامه فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى دولنا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد وهو يحرص دائما على اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية لصالح المرأة، وحزمة من السياسات المختلفة، وأكبر دليل على ذلك تمكينها في كافة مناصب الدولة السياسية.

وفى سياق متصل ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، مؤكدة أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية على أرض الواقع.

وأشارت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن افتتاح الرئيس السيسي لهذا المؤتمر بشخصه، تكريم جديد للمرأة المصرية، ويضاف لإنجازتها فى عهد القيادة السياسية، مؤكدة أن الرئيس يحرص دائما على اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية لصالح المرأة ، والتي ساهمت في تمكين المرأة المصرية سياسيا، اجتماعيا، واقتصاديا، علاوة على تقلدها العديد من المناصب المرموقة في الدولة، وعلى رأسها تقلد المناصب بالنيابة العامة، ومجلس الدولة.

وتوجهت عضو خطة النواب بالشكر للرئيس السيسي، لدعمه الكامل للمرأة المصرية، وحرصه على مساندتها للوصول إلى حياة آدمية تليق بها ، إلى جانب تفعيل المادة 11 من الدستور، لتمكين المرأة في كافة المجالات ، معقبة:" مصرتتصدر افتتاح هذه الدورة ، أمر فى غاية الأهمية، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه المنظمة ،ودورها في دعم المراءة علي مستوى العالم الإسلامي ".