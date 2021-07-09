الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ، تحت عنوان "الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي للعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للعام الثالث ، بتلك الجامعة التي تمثل أحد أهم جسور التواصل الثقافي بين الدولتين الصديقتين مصر وكازاخستان بما يربطهما من علاقات صداقة قوية ومتينة.

وزارة الأوقاف

كما تمثل تلك الجامعة التي تتبع في إداراتها وزارة الأوقاف المصرية نقطة إشعاع وفكر مستنير في منطقة وسط آسيا كلها ، وقد حصلت جميع أقسامها وكلياتها على الجودة والاعتماد لدورتين متتابعتين ، وحصلت على المركز الأول بين خمس وسبعين جامعة في وسط آسيا في العلوم الإسلامية ، وتمنح الجامعة درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية ، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع الكازاخي، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان، وتعد أهم جامعة في مجال العلوم الشرعية والعربية في وسط آسيا كلها .



