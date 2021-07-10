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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 10 يوليو.. اعرف برجك هيقولك اية واتبع النصيحة

الابراج
الابراج

كثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن شخصية مواليد اليوم على النحو التالي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7/5 /2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

إذا كنت مولودًا فى يوم 10 يوليو

 

تقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام، إذا كنت مولودًا فى يوم 10 يوليو فإن ذلك يعنى أن لديك حسا فنيا وجاذبية، وشخصية قوية، وقدرة على السيطرة، كما أنك أيضا طموح، ولديك روح خيال، وموهبة تنظيمية، وتعرف كيف تحمى نفسك وتحقق تقدما.

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 10 يوليو فى عيد ميلاده تقول له فيها، إن هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأى وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.

برج السرطان:


حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:


    تسمح لك الظروف الفلكية بالانفتاح على محيطك ودرس عرض مغر للانضمام الى مؤسسة جديدة ان انتقال عطارد لينضم الى الكواكب المجتمعة في برجك يتحدث عن نجاحات وعمليات مالية مربحة، سوف تطمئن على وضعك المهني والاجتماعي والعائلي. وسوف تعزز وتعقد تحالفات جديدة لطالما كنت تتوق لها. تميل الى منح الثقة للآخرين وتتحمس للمشاركة في اكثر من نشاط وتلبية أكثر من دعوة. ستكون الأنظار موجهة اليك نظراً لتمتعك بكاريزما هائلة. لا تضيع الفرص المميزة خلال هذه الفترة فالحظ قد لا يسعفك دائماً ولا تستطيع أن تجده كلما طلبته.

 

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي: 


   تشكو ابتداء من هذا الاسبوع من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا قد يطرأ ما يثير غضبك أو استياءك، وما يحملك مسؤوليات مضاعفة تثقل عليك. فلا تبحث عن المستحيل وتفهم هذه الاوضاع وحاول ان ترطب الاجواء بانتظار وقت افضل ان كوكب الزهرة لا يبشر بالسلام .

حظك اليوم مواليد 10 يوليو شخصية اليوم برج السرطان نصيحة الأبراج برجك

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