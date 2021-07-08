توقعات الأبراج الخميس 8- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 8-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ معاكسان ومن المهم أن تعتني بأقوالك مع الأحباب والأصدقاء

برج الجوزاء

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالثقة في النفس ويمنحك تألقا وقدرة على صنع حياتك.

مهنيا وماليا: اقتران القمر وعطارد ببرجك يمنحك نشاطا وسحرا لا يضاهى وقد تحقق مكاسب وأرباح

برج السرطان

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

مهنيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تعلن خططك ولا تُظهر استنتاجاتك واهتم بصحتك



برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي مع الأحباب والأصدقاء أوقاتا عذبة.

مهنيا: تنجح اليوم إذا رتبت أفكارك وتصبح أقوى، فقط مواجهة زحل قد تجعلك مشتتا قليلا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنّب المغامرة والتسرع.

عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة وعليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

برج الميزان

عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية وقدرة رائعة على التواصل.

برج القوس

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع شريك حياتك.

ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة

برج الجدي

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.

اجتماعيا وعاطفيا: اقتران القمر وعطارد يمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب والأصدقاء.

برج الدلو

عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.

مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر وعطارد يجعلك تستمتع اليوم بما تقوم به من نشاطات أو أعمال، فقط انتبه لحقوقك.

برج الحوت

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين، ومن المتدخلين في شئونك، واعمل بدقة.



