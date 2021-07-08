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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج الخميس 8- 7-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 9- 7-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 8-7-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.
عاطفيا: تنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

 

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والمريخ معاكسان ومن المهم أن تعتني بأقوالك مع الأحباب والأصدقاء

 

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمدك بالثقة في النفس ويمنحك تألقا وقدرة على صنع حياتك.
مهنيا وماليا: اقتران القمر وعطارد ببرجك يمنحك نشاطا وسحرا لا يضاهى وقد تحقق مكاسب وأرباح

 

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.
مهنيا وصحيا: تميل للتأمل وتركز على تحليل ما تراه من حولك، فقط لا تعلن خططك ولا تُظهر استنتاجاتك واهتم بصحتك
 

 

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء وتستفيد اليوم من نصائح المخلصين وتقضي مع الأحباب والأصدقاء أوقاتا عذبة.
مهنيا: تنجح اليوم إذا رتبت أفكارك وتصبح أقوى، فقط مواجهة زحل قد تجعلك مشتتا قليلا ومن المهم أن تنتبه لحقوقك

 

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون واقعيا ودقيقا وتجنّب المغامرة والتسرع.
عاطفيا واجتماعيا: الأجواء من حولك مشحونة وعليك أن تكون مرنا ومتحفظا لتمر الأمور بسلام.

 

برج الميزان
عاطفيا: الوقت مناسب للانطلاق بثقة ومناسب للقيام بمغامرة والتخطيط لسفر.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل المعرفة ويدفعك للاطلاع والقراءة وترشدك قراءاتك للاتجاه السليم.

 

برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه.. تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.
عاطفيا واجتماعيا: رغم التشوش.. القمر وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية وقدرة رائعة على التواصل.

 

برج القوس
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تدع حبك للاستقلالية يجعلك عنيفا مع شريك حياتك.
ماليا ومهنيا: ينصحك الفلك اليوم ألا ترتبط بعقود إلا بعد استيفاء المعلومات اللازمة

 

 

برج الجدي
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك طاقة ونشاطا وقد تهتم بأعمال عالقة وتدقق بكل خطوة تقوم بها.
اجتماعيا وعاطفيا: اقتران القمر وعطارد يمنحك سحرا وجاذبية وتبدو مميزا جدا في عيون الأحباب والأصدقاء.

 

برج الدلو
عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب مما يجعل الحب هدفا لك وتجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع.
مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر وعطارد يجعلك تستمتع اليوم بما تقوم به من نشاطات أو أعمال، فقط انتبه لحقوقك.

 

برج الحوت
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك بدون عصبية أو عنف.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين، ومن المتدخلين في شئونك، واعمل بدقة.


 

توقعات الأبراج خبيرة الابراج عبير فؤاد اليوم الخميس برج الثور

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