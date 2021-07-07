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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج  ومتابعة الأبراج والفلك، واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  على الصغيد العاطفى و الصحى إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7-7 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

 إذا كنت تقوم بعمل ما ، ينصح بتجنب النقاش في المكتب. تجاهل الأشياء الصغيرة وركز على عملك. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا وتفكر في القيام بشيء جديد ، فيمكنك أيضًا خلال هذا الوقت الحصول على بعض الاقتراحات الجيدة

برج الثور

 سوف تحصل على الدعم الكامل من أفراد عائلتك. تجنب المواجهة والغطرسة مع زوجتك

برج الجوزاء

 ستكون هناك سعادة وسلام في حياتك الشخصية. تحتاج إلى معاملة الحبيب باحترام. بالحديث عن الحب ، هذه المرة لن تكون جيدة لك

برج السرطان

على الصعيد المالي ، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك

برج الأسد

 بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، يُنصح مرضى السكري بتوخي المزيد من الحذر خلال هذا الوقت.
 

برج العذراء

 سيكون هذا الأسبوع مفيدًا جدًا لرجال الأعمال في الملابس. سيزداد عملك خلال هذه الفترة. بالحديث عن حياتك الشخصية ، خلال هذه الفترة لن يكون هناك شيء مناسب في جو منزلك.

برج الميزان

هناك إمكانية لزيادة دخل الأشخاص الذين يقومون بوظائف حكومية. إذا كنت تعمل بجد لتطوير عملك لفترة طويلة ، فيمكن أن يكون عملك الجاد ناجحًا في هذه الفترة. ليس هذا فقط ، يمكن أيضًا حل مشكلتك المالية. 

برج العقرب

يُنصح بالتركيز أكثر على عملك. إذا قمت بعمل ما ، فستحظى بنفس الثقة التي يتمتع بها رئيسك في العمل. في هذه الفترة ، يجب عليك أيضًا القيام بعملك الصغير بعناية

برج القوس

سيكون من الجيد لك ألا تقوم بأي عمل بمخالفة أحبائك و قد يزداد قلقك بشأن صحة زوجتك قليلاً. سيكون من الأفضل أن تعتني بهم بشكل صحيح خلال هذا الوقت. 

برج الجدي

 ستكون بداية الأسبوع جيدة جدًا بالنسبة لك و ستكون متحمسًا جدًا ومليئًا بالثقة خلال هذه الفترة. إذا كنت تقوم بعمل ما ، فهناك احتمال قوي لتقدمك

برج الحوت

 عندما يحين الوقت المناسب ، ستنتهي كل مشاكلك و تبقى إيجابيا وتمضي قدما. من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع جيدًا للمتداولين الصغار

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

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