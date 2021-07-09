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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لن تصدق ما تراه .. تصميمات أدهشت محبي عالم السيارات.. صور

لن تصدق ما تراه ..
لن تصدق ما تراه .. تصميمات ادهشت محبي عالم السيارات

يضم عالم السيارات الكثير من التصميمات المدهشة، و التي تبدو مذهلة إلى حد كبير، حيث تتسبب تلك الطرازات الفريدة في ابهار متابعي السيارات حول العالم، نسبة إلى طريقة التنفيذ المبتكرة، إلى جانب الهيكل الخارجي و المدعوم بالكثير من الأفكار و اللمسات المميزة، و التي تأتي على الطريقة الخاصة بكل صانع.

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أغرب السيارات حول العالم .. تصميمات مدهشة

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شاحنة و طائرة و جاكوزي .. أغرب السيارات حول العالم

فمن الممكن أن نشاهد سيارة اشبه بالمدرعة العسكرية، ترتكز على عجلات رباعية المفهوم أو سداسية الأداء، مما يجعلها بالفعل خاطفة للأنظار، بالإضافة إلى قدراتها على التعامل مع التضاريس المختلفة، أو نشاهد ذات يومًا سيارة طائرة تتحدى حالات الزحام المروري، و هي متواجدة بالفعل بعد أن باتت اسطورة يحكي عنها الأجيال.

سيارات ادهشت الملايين 

 

نبدأ جولتنا بسيارة باتمان، و التي صممها احد الأشخاص المولعين بالبطل الخارق، بعدما قرر في عام 2011 بتحدي الجميع و تصنيع سيارة خارقة بالفعل، تستند إلى النسخة الاصلية من سيارة باتمان، و التي تأتي بمقدمة طويلة مع مروحة فريدة الأداء، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية و التي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع كابينة بملامح شرسة على طريقة هوليود، و يذكر أن هذه النسخة تكلفت حينها قرابة المليون دولار.

ننتقل إلى تصميم اخر و لكن اذا كنت من محبي فاكهة الموز، أو ركوب الـ"بانانا بوت" الشاطئية، فيبدو أنه سوف يحصل على اعجابك، نسبة إلى الاطلالة الصفراء، و التي توحي بالحيوية و الانطلاق، و التصميم الخارجي و الذي تم تنفذه بطريقة احترافية عن طريق تجميع الاجسام المعدنية، و اصطفافها بشكل انسيابي، مع تغطية هذا العمل بهيكل خارجي مناسب، و تقدم السيارة عبر 4 مقاعد و مصابيح أمامية دائرية، و اتخذت هذه النسخة شهرة كبيرة و أصبحت مطلوبة في القيام بالاحتفالات و أعياد الميلاد، و يذكر أن تكاليف التنفيذ حينها بلغت حوالي 25 ألف دولار.

أما عن صاحبة التصميم الفريد هي النسخة ليموزين الفاخرة، و التي تضم 25 عجلة، بينما يبلغ طولها نحو 30 متر، هي ليست فقط وسيلة للتنقل، بل تحتوي على غرفة معيشة، و مساحة داخلية تستعب العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى مرحاض و وحدة جاكوزي.

السيارات عالم التصميمات المدهشة سيارات ادهشت الملايين

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