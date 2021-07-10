صفية العمري تنعي جيهان السادات بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة صفية العمري ، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، التي رحلت عن عالمنا صباح امس الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما.



وكتبت صفية العمري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": البقاء لله بقلوب دامية انعي السيدة الفاضلة جيهان السادات ، واسال الله الصبر والسلوان للعائلة ، انا لله وانا إليه راجعون اللهم اغفرها و ارحمها و اسكنها فسيح جناته.

وتوفيت قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات السيدة جيهان السادات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.



وتم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، مساء امس الجمعة، ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول إلى جانب زوجها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد مراسم الجنازة العسكرية التي أقيمت لها.



وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وعدد من رجال الدولة، في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات ودفنها بالنصب التذكارية للجندي المجهول.



وجرى دفن جثمان جيهان السادات إلى جانب زوجها الرئيس الراحل في قبره الموجود بجوار قبر الجندي المجهول في نفس المنطقة، تنفيذًا لوصيتها.



ووقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته، وقرأ الفاتحة، وذلك عقب مشاركته في الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، وتقديم واجب العزاء لأهل الراحلة.



وتم دفن الرئيس الراحل في هذا المكان الذي تم اغتياله فيه يوم السادس من أكتوبر عام 1981، خلال العرض العسكري للاحتفال بنصر حرب أكتوبر.



ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.