منتخب كولومبيا يحصد برونزية كوبا أمريكا بثلاثية في شباك بيرو

حقق منتخب كولومبيا فوزا هاما على نظيره منتخب بيرو بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا أمريكا .



وتقدم منتخب بيرو بهدف دون رد بالشوط الأول عبر يوشيمار يوتون

واستحوذ منتخب بيرو على مجريات اللعب بنسبة 56%، مقابل 44% لصالح لاعبي المنتخب الكولومبي.



وافتتح المنتخب الكولومبي الشوط الثاني بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها خوان كوادرادو وسكنت الشباك على يسار حارس بيرو بالدقيقة49، ثم سجل لويس دياز الهدف الثاني لكولومبيا في الدقيقة 66، ثم عادل جيانلوكا لابادولا النتيجة لمنتخب بيرو في الدقيقة 83.

وعاد دياز ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

