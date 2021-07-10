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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بوابات إليكترونية ومولدات كهربائية أمام لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد

اللجان تستعد لاستقبال
اللجان تستعد لاستقبال الطلاب

أنهت مديرية التربية والتعليم  بالوادي الجديد كافة استعداداتها لاستقبال ماراثون الثانوية العامة  حيث تم توفير مولدات كهرباء احتياطية وبوابات اليكترونية أمام اللجان وتعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة وتركيب مظلات خارج اللجان، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

من جانبه قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الثانوية العامة، حيث تضم المحافظة 10 لجان امتحانات و1805 طلاب وطالبات على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

وأضاف أن جميع اللجان مزودة ببوابات لتعقيم الطلاب والملاحظين قبيل دخول لجان الامتحانات، بالإضافة توفير كمامات ومطهرات لجميع الطلاب وكاشف حراري، وكاشف عن المعادن، بالإضافة إلى تأمين مركزي توزيع الأسئلة بالخارجة والداخلة.

وأوضح حسن، أنه جرى تجهيز استراحات الملاحظين ورؤساء اللجان بكافة وسائل الراحة وتعقيمها وتطهيرها لضمان الوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما جرى رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والذي توليه الدولة اهتمامًا شديدًا حيث يعد العمل بامتحانات الثانوية العامة واجب وطني في المقام الأول خاصة مع الظروف الراهنة.

وشدد علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية اللازمة حرصا على سلامة الجميع وتطهير وتعقيم جميع مقار اللجان قبل بدء الامتحان وعقب انتهائه، والتباعد والمسافات بين الطلاب أثناء دخول اللجان وداخلها بالإضافة لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب.

وأشار حسن إلى تنفيذ كافة التعليمات الوزارية بكل دقة والتي من شأنها العمل على سير الامتحانات وسط أجواء آمنة وهادئة بجميع لجان بالمحافظة، مع ضرورة تعاون وتكاتف وتضافر كافة الجهود من أجل سير أعمال الامتحانات بكل يسر دون أي مشكلات.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، يبدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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الثانوية العامة الوادى الجديد امتحانات الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2021

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