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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير أمن كفر الشيخ يتفقد محيط لجان الثانوية العامة.. صور

مدير أمن كفر الشيخ
مدير أمن كفر الشيخ

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ اليوم، السبت، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، أثناء دخول طلاب الثانوية العامة "القسم العلمي علوم"، لأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

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كما تفقد اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، محيط اللجان؛ للاطمئنان على الإجراءات الأمنية المشددة حول مقار اللجان.


ويؤدي 13 ألفاً و726 طالباً وطالبة الامتحانات بكفر الشيخ في 86 لجنة ب 12 إدارة تعليمية، أولى امتحانات الثانوية العامة، في مادة اللغة العربية.

 

يأتي هذا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسط تواجد أمني خارج اللجان، وتواجد سيارة إسعاف، كما تم توزيع الكمامات، وكاشف حراري، وتم فحص أجهزة التابلت.

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الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية كفر الشيخ اخبار المحافظات اخبار التعليم

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