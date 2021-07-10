محافظ الإسكندرية مطمئنا أولياء الأمور: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم السبت، بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي، وذلك بعدد من مدارس الإسكندرية للاطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان وعدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة بكل أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية حريصة علي إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتوفير بيئة مناسبة لأداء الامتحانات.



وأضاف الشريف، أنه تم تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، وحملات مصادرة مكبرات الصوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين، والتشديد علي إتباع جميع التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

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وأكد محافظ الإسكندرية ، علي قيام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا.

وشدد على عدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم. وكذلك توزيع المخصصات الطبية التي خصصتها الوزارة يومياً علي الطلاب والمعلمين.

وأضاف أنه تم توفير ممرات مغطاة أمام مقار اللجان، وتوفير بوابات التعقيم، وعدد ثلاثة أجهزة للكشف الحراري على الطلاب والمعلمين بكل لجنة، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، فضلاً عن تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات أولية، والتنبيه علي مراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم ، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 46481 طالبًـا منهم 20382 للشعبة الأدبية، و26099 للشعبة العلمية. يؤدون امتحاناتهم أمام 113 لجنة بالإدارات التعليمية الثماني، ومن المقرر أن تنتهي في 2 أغسطس 2021.



وأضاف أنه تم تجهيز 16 استراحة بجميع الإدارات وتوفير كافة مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان، مشيراً إلى أنه تم تطعيم 3720 من المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة ضد فيروس كورونا.