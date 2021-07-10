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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار لحم الكندوز.. زيادة خطر الإصابة بالأمراض أبرزها

اضرار لحم الكندوز
اضرار لحم الكندوز

اضرار لحم الكندوز على الرغم من فوائد و مذاقه الشهي و اللذيذ إلا أن يحذر الأطباء و العلماء من عدم الإفراط في تناول لحم الكندوز، و ينصح بـ  تناول اللحوم باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون صحيًا.

 

ومع ذلك ، اضرار لحم الكندوز عند  الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب آثارًا جانبية غير مريحة بالإضافة إلى مخاطر صحية طويلة المدى، فيما يلي 6 اضرار لـ  لحم الكندوز وفقا لموقع Insider ...

 

اضرار لحم الكندوز

 

-تعرق اللحم

إذا كنت قد جلست يومًا ما لتناول وجبة ممتلئة من لحم الكندوز فربما تكون قد لاحظت ظاهرة تُعرف باسم "تعرق اللحم" بعد تناول وجبة لحمية كبيرة ، تبدأ في التعرق بغزارة.

على الرغم من عدم دراسة تعرق اللحوم على وجه التحديد ، إلا أن الآلية الكامنة وراء ذلك معروفة جيدًا،  عندما تأكل  يجب على جسمك بذل بعض الطاقة لهضم ومعالجة هذا الطعام، هذا يسمى توليد الحرارة الناتج عن النظام الغذائي ، ويمكن أن يرفع درجة حرارة جسمك قليلاً.

نظرًا لأن البروتين هو الأكثر استهلاكًا للطاقة للهضم ، فيمكن أن يكون له تأثير أكبر على التوليد الحراري من طبق السلطة ، على سبيل المثال. لذلك ، يمكن لهذه الشريحة الضخمة من اللحم أن تسخنك وتتسبب في زيادة التعرق نتيجة لذلك.

 

-الشعور بالتعب 

كل الطاقة اللازمة لهضم وجبة غنية باللحوم يمكن أن يكون لها أعراض إضافية تجعلك تشعر بالخمول أو الضباب أو النعاس بعد الأكل.

أثناء عملك على الهضم ، يقوم جسمك بنقل تدفق الدم إلى أمعائك للمساعدة في تحديد أولويات هذه العملية ، مما يعني تحويله عن مناطق أخرى من الجسم 

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للوجبات غير المتوازنة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات أو الدهون ، لأنها يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات الأنسولين والسكر في الدم ، لذا فإن أفضل رهان لك للحصول على طاقة مستدامة هو تضمين مزيج جيد من جميع العناصر الغذائية الثلاثة.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض أنواع اللحوم مثل لحم البقر والديك الرومي على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني مرتبط بإنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون بشري ينظم النوم.

 

-نقص في الألياف

إحدى نتائج تناول الكثير من اللحوم هو أنك على الأرجح تأكل أطعمة أخرى أقل ، بما في ذلك الحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة، نتيجة لذلك  قد تجد نفسك تشعر بالانتفاخ أو تعاني من إمساك أو إسهال بسبب سوء الهضم.

 

الجفاف

من الآثار الجانبية الأخرى للبروتين الموجود في نظام غذائي غني باللحوم أنه يمكن أن يأخذ الكثير من ماء الجسم لمعالجته ، مما يجعلك تعاني من الجفاف.

على الرغم من أهمية البروتين للصحة ، بما في ذلك بناء العضلات وإصلاحها ، يميل الناس إلى الاعتقاد بأنهم بحاجة إلى أكثر مما يحتاجون إليه بالفعل.

 

-زيادة خطر الإصابة بالأمراض

ربطت الدراسات باستمرار ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولا يزال معظم الخبراء الطبيين وخبراء التغذية يوصون بتناول اللحوم باعتدال لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

اضرار لحم الكندوز مخاطر صحية لحم الكندوز الجفاف أمراض القلب والأوعية الدموية

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