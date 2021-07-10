أضرار لحم الكندوز.. زيادة خطر الإصابة بالأمراض أبرزها

اضرار لحم الكندوز على الرغم من فوائد و مذاقه الشهي و اللذيذ إلا أن يحذر الأطباء و العلماء من عدم الإفراط في تناول لحم الكندوز، و ينصح بـ تناول اللحوم باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن يمكن أن يكون صحيًا.

ومع ذلك ، اضرار لحم الكندوز عند الإفراط في تناوله يمكن أن يسبب آثارًا جانبية غير مريحة بالإضافة إلى مخاطر صحية طويلة المدى، فيما يلي 6 اضرار لـ لحم الكندوز وفقا لموقع Insider ...

-تعرق اللحم

إذا كنت قد جلست يومًا ما لتناول وجبة ممتلئة من لحم الكندوز فربما تكون قد لاحظت ظاهرة تُعرف باسم "تعرق اللحم" بعد تناول وجبة لحمية كبيرة ، تبدأ في التعرق بغزارة.

على الرغم من عدم دراسة تعرق اللحوم على وجه التحديد ، إلا أن الآلية الكامنة وراء ذلك معروفة جيدًا، عندما تأكل يجب على جسمك بذل بعض الطاقة لهضم ومعالجة هذا الطعام، هذا يسمى توليد الحرارة الناتج عن النظام الغذائي ، ويمكن أن يرفع درجة حرارة جسمك قليلاً.

نظرًا لأن البروتين هو الأكثر استهلاكًا للطاقة للهضم ، فيمكن أن يكون له تأثير أكبر على التوليد الحراري من طبق السلطة ، على سبيل المثال. لذلك ، يمكن لهذه الشريحة الضخمة من اللحم أن تسخنك وتتسبب في زيادة التعرق نتيجة لذلك.

-الشعور بالتعب

كل الطاقة اللازمة لهضم وجبة غنية باللحوم يمكن أن يكون لها أعراض إضافية تجعلك تشعر بالخمول أو الضباب أو النعاس بعد الأكل.

أثناء عملك على الهضم ، يقوم جسمك بنقل تدفق الدم إلى أمعائك للمساعدة في تحديد أولويات هذه العملية ، مما يعني تحويله عن مناطق أخرى من الجسم

ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا صحيحًا أيضًا بالنسبة للوجبات غير المتوازنة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات أو الدهون ، لأنها يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستويات الأنسولين والسكر في الدم ، لذا فإن أفضل رهان لك للحصول على طاقة مستدامة هو تضمين مزيج جيد من جميع العناصر الغذائية الثلاثة.

بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي بعض أنواع اللحوم مثل لحم البقر والديك الرومي على نسبة عالية من التربتوفان ، وهو حمض أميني مرتبط بإنتاج الميلاتونين ، وهو هرمون بشري ينظم النوم.

-نقص في الألياف

إحدى نتائج تناول الكثير من اللحوم هو أنك على الأرجح تأكل أطعمة أخرى أقل ، بما في ذلك الحبوب الكاملة والمنتجات الطازجة، نتيجة لذلك قد تجد نفسك تشعر بالانتفاخ أو تعاني من إمساك أو إسهال بسبب سوء الهضم.

- الجفاف

من الآثار الجانبية الأخرى للبروتين الموجود في نظام غذائي غني باللحوم أنه يمكن أن يأخذ الكثير من ماء الجسم لمعالجته ، مما يجعلك تعاني من الجفاف.

على الرغم من أهمية البروتين للصحة ، بما في ذلك بناء العضلات وإصلاحها ، يميل الناس إلى الاعتقاد بأنهم بحاجة إلى أكثر مما يحتاجون إليه بالفعل.

-زيادة خطر الإصابة بالأمراض

ربطت الدراسات باستمرار ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.

ولا يزال معظم الخبراء الطبيين وخبراء التغذية يوصون بتناول اللحوم باعتدال لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.