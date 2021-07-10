ثلاث بهارات يجب الحرص على وجودها في مطبخك

التوابل والبهارت من المكونات الغذائية المهمة للجسم، حيث أنها فضلا عن اعطائها مذاقا رائعا للطعام فإنها تمد للجسم بالفوائد المذهلة.

وكشف تقرير جديد وفقا لموقع “magazin”، عن بهارات يجب أن تحرص كل سيدة على وجوها في مطبخك



1- القرفة

هناك العديد من الدراسات التي تُظهر آثار خفض نسبة الجلوكوز في الدم باستخدام القرفة ، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2020 أظهرت أن 500 ملليجرام فقط من القرفة (حوالي نصف ملعقة صغيرة) ثلاث مرات يوميًا يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.

تحتوي مركبات القرفة النشطة بيولوجيًا معًا على أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات ومضادة للسرطان ومضادة للفطريات. حتى أن هناك بعض الأدلة الأولية على أن القرفة يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

تستخدم القرفة عادة في دقيق الشوفان والحلويات، يمكن استخدام أعواد القرفة لحقن نكهة القرفة في المشروبات، مثل شاي القرفة أو القهوة، أو إضافتها أثناء عملية الطهي إلى الحساء أو المرق أو صلصة الطماطم أو حتى الأرز.

2- الكركم

الفوائد الصحية للكركم عديدة، ومركب الكركمين النشط هو واحد من أكثر المواد الكيميائية النباتية التي تمت دراستها بشكل متكرر بسبب فوائده القوية المضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، تظهر بعض الدراسات أن الكركمين يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية.

يتم أيضًا البحث عن الكركم فيما يتعلق بصحة الأمعاء والدماغ ، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية.

3- الشمر

مركب الأنيثول النشط هو ما يعطي الشمر رائحة وطعم اليانسون، بالإضافة إلى فوائده الصحية. يحتوي الأنثول على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة، بالإضافة إلى أنه يساعد في الهضم.

ملعقة كبيرة فقط من بذور الشمر تعطي 2 جرام من الألياف وهي مصدر ممتاز للمنغنيز (معدن مهم لمختلف وظائف الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي ، وامتصاص الكالسيوم، وتنظيم السكر في الدم، والدماغ ووظائف الأعصاب)، تحتوي بذور الشمر أيضًا على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

عادة ما يتم مضغه وتناوله بعد الوجبة للمساعدة في الهضم، يمكن إضافة بذور الشمر إلى الخبز والمقرمشات قبل الخبز، وكذلك استخدامها في خلطات التوابل للأسماك والدجاج والمأكولات البحرية.