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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلمي أبو ضيف تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

بإطلالة جريئة وأنيقة.. سلمي أبو ضيف تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف، جمهورها بأحدث إطلالتها، ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وتألقت أبو ضيف، بفستان قصير مكشوف الضهر، تميز بقصة عصرية أبرزت أنوثتها، واعتمدت شعرها منسدلا بطريقة جذابة، كما زينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الملفتة للأنظار.

 

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

 

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.

 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.

 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.    

 

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.

 

وتصدرت سلمى أبو ضيف، مؤشرات البحث جوجل ، وذلك بعد تعرضها للحروق نتيجة الليزر.

 

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