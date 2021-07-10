بالمايوه والكارديجيان.. هاندا أرتشيل بإطلالة جذابة على انستجرام

أحدث إطلالات هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها بالاعجاب عبر تعليقاتهم.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصورة مرتدية مايوه باللون الأخضر الجنزراي وعليه كارديجان باللون الأبيض ومخطط بالاحمر بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.





ولجأت هاندا أرتشيل إلى رفع خصلات شعرها ذيل حصان وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية ومميزة للغاية، وهو ما أبرز رقة ملامحها.



ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري الفاتح للشفاه.



هاندا أرتشيل

ولم تتكلف هاندا أرتشيل في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.



حياة هاندا أرتشيل الأسرية



ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية



واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.



وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا.



إليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

