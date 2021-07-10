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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بكاء بين طلاب الثانوية العامة بأسوان بسبب امتحان اللغة العربية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بأسوان

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بأسوان عقب أدائهم امتحان مادة اللغة العربية للشعبة العلمية بقسميها علمى علوم وعلمى رياضة .

ورصدت عدسة " صدى البلد " أجواء ما بعد أداء الامتحان حيث سيطرت حالة من الحزن والبكاء على العديد من الطلاب والطالبات عقب خروجهم من أداء امتحان اللغة العربية ، فيما أوضح البعض بأن الامتحان جاء به كثير من الصعوبة في كثير من النقاط .

فقد أشار العديد من الطلاب إلى أن الإمتحان جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط ، وأنه كان يوجد بعض الأسئلة الغامضة بجانب طول الأسئلة البالغ عددها 60 سؤالا وتحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليها ، وهناك بعض الأسئلة كالقطعة والأسئلة المتنوعة بها نقاط غير مفهومة وغير مباشرة.

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هذا وكان قد أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن غرفة عمليات الثانوية العامة بالمحافظة، لم تتلق أى شكاوى من امتحان مادة اللغة العربية خلال اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة ، مشيراً إلي أنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب ، كما تم توزيع أدوات التعقيم وزجاجات المياه الباردة للطلاب.

وكانت قد بدأت لجان إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسوان فى استقبال الطلاب والطالبات لأداء امتحان مادة اللغة العربية فى مستهل مشوار ماراثون الامتحانات الذى يستمر من اليوم 10 يوليو ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن امتحانات الثانوية العامة بأسوان تجرى داخل 30 لجنة موزعين على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وهى أسوان ودراو وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو وتستقبل نحو 6812 طالب وطالبة.

وأشار خالد قبيصي بأنه تم تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة ليؤدوا الإمتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة ، كما أنه يتم تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان ، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

وأكمل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه بالتوازى مع ذلك تم توفير استراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع استراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات واحتياجات المعلمين الضرورية ، وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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