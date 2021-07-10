هناكل ونخس.. تحقيق تلك المعادلة الصعبة بهذه الطريقة.. فيديو

إنقاص الوزن

قالت مي سمير، خبيرة التغذية، إن كبسولة النحات بالكورس الخاص بها للعيد هو لنحت شكل الجسم ورسمه، مشيرة إلى أنه بعد القيام بهذا الكورس حتى بعد العيد يتم فقدان 10 كيلو من الوزن.

وأضافت "سمير" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، "هناكل ونخس فى الكورس دا"، متابعة أنه يتم بذلك بمعادلة بسيطة جدا، مثل تجميع أكثر من مادة لفقدان الوزن.

وفي نفس السياق، قالت الدكتورة مي سمير، خبيرة التغذية، إن كورس النحت التى تقدمه بتجربة الكثير من الأشخاص تكون نتائجه عالية فى حرق ونحت الجسم، حيث انه يفقد الوزن من 3 إلى 5 كيلو فى الأسبوع الواحد.



وأضافت "مي" خلال حوارها ببرنامج "أكلة العيلة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه يوجد بالكورس ثلاث منتجات عليهم سبع هدايا بخصم 60%، موضحة أنه يفقد الوزن بنسبة 20 كيلو خلال شهر.

وفى سياق أخر، قالت الدكتورة مي سمير، خبيرة التغذية، أنه يوجد بكورس النحاتة بخصم 60% الكبسولة الذكية والتي تساعد على حرق الدهون، بالإضافة إلى نقط الحرق، حيث أنها تحتوى على معدلات حرق عالية جدا وكأنها قامت بالرياضة لساعة ونصف.



واضافت أنه يتم تقديم الأعشاب بالكورس، والتى تقوم بعمل ديتوكس للجسم، بالإضافة إلى أنها جيدة جدا للقولون والمعدة.



وفى سياق أخر، قالت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، إن التخسيس يساعد على اكتساب الثقة بالنفس، موضحة أنه لا مستحيل في فقدان أي وزن مهما كان.

ولفتت بسمة الملا ، خبيرة التغذية، إن كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على اختلافات في النظام على فترات متفاوتة، وذلك لكي يكون فعالا مع المريض.

كما قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية، وصفة البقدونس لحرق دهون الجسم.