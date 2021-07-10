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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلبت بهم دراجة بخارية.. إصابة ثلاثة اشخاص بأصابات خطيرة بمحافظة الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

اصيب  ثلاثة اشخاص باصابات خطيرة بسبب انقلاب دراجة بخارية على احد الطرق في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.


 تلقى اللواء رافت عبد الباعث مدير امن الدقهليه اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائيه يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول كلا من حسنى حسنى عطية ١٨ عاما عامل، مصابا بغيبوبة تامة ونزيف داخلى بالمخ، وحامد سامى احمد هيكل ١٩ عاما عامل مصابا بسحجات بالوجه واليدين واشتباه ما بعد الارتجاج، ورفعت على البلقاسى ١٨ عاما عامل، مصابا بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، ويقيمون مركز زفتى - غربية إدعاء حادث طريق.

 

بانتقال الضباط والفحص وسؤال الثانى والثالث ، ووالد الأول، ومقيم بذات العنوان، قرروا بأنه أثناء قيادة الأول دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) وبرفقته المصابان الثانى والثالث وسيرهم على الطريق الفرعى ( أبونبهان / كفر سرنجا) وامام قرية " كفر سرنجا "دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده مما ادى الى انحرافه وانقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق  وحدوث اصابتهم.

 

ولم يتهموا احد بالتسبب فى ذلك ، واضافوا أن بعض الأهالى قاموا بنقل الدراجة النارية الى منزل اهليته .


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 
 

دراجة بخارية الدقهلية اخبار الدفهلية مديربة امن الدقهلية ميت غمر

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