أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لـ المركبات المستوردة المستعملة داخل أراضي المملكة.

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ان اللائحة الفنية للمركبات المستوردة، تهدف الى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية.

وأضافت الهيئة ان هذه اللائحة تضمن مطابقة الشروط لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

كما يحظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية أو الأمنية ، والمركبات ذات المحرك معَّدل النظام من الغاز إلى جازولين / ديزل ، وفقا لما جاء في مواد اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة.

ويحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل: المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خالفه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج "SALVAGE "أو ما يرادفها من عبارات " Unibody و Structural Damage و Frame Damage و Unrebuildable و Junk و Scrap و Crash Test و Damage ".

كما يحظر استيراد المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو مركبات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو المركبات ذات المقود الأيمن أو المعَّدل مقودها من اليمين إلى اليسار، أو التي تعَّرض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف.