عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

صدى البلد

أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الكريم باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو 2021م؛ بنزين (أوكتان 91 / 2.18 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)؛ هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021م.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، تضمن التوجيه الكريم، أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.

مؤشر خطر على أسعار البنزين.. ارتفاع سعر برميل النفط

لبناني يهدد بـ الأفاعي لتعبئة البنزين.. فيديو

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.

ووفقاً للتوجيه الكريم، فإن أسعار البنزين لشهر يوليو 2021م التي شهدت زيادة بلغت بنزين (أوكتان 91 / 2.28 ريال)، وبنزين (أوكتان 95 / 2.44ريال) سيطبق عليها السقف المعتمد، علماً بأن المراجعة الدورية للأسعار مستمرة بما لا يتجاوز السقف المذكور أعلاه.

وأعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة اللائحة الفنية لـ المركبات المستوردة المستعملة داخل أراضي المملكة.

وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ان اللائحة الفنية للمركبات المستوردة، تهدف الى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية.

وأضافت الهيئة ان هذه اللائحة تضمن مطابقة الشروط لمتطلبات الأنظمة  والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

كما يحظر استيراد المركبات المصفحة عدا المخصصة للأغراض  العسكرية أو الأمنية ، والمركبات ذات المحرك معَّدل النظام من الغاز إلى جازولين / ديزل ، وفقا لما جاء في مواد اللائحة التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الجمعة.

ويحظر استيراد المركبات المستعملة المنصوص عليها في القرارات والتعاميم الصادرة في الجهات المعنية وتشمل: المركبات التالفة التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خالفه وكل ما يختم على استمارتها عبارة المركبات السالفج "SALVAGE "أو ما يرادفها من عبارات " Unibody و Structural Damage و Frame Damage و Unrebuildable و Junk و Scrap و Crash Test و Damage ".

كما يحظر استيراد المركبات التي كانت تستعمل للأجرة أو مركبات للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، أو المركبات ذات المقود الأيمن أو المعَّدل مقودها من اليمين إلى اليسار، أو التي تعَّرض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس أو التزييف.

السعودية البنزين سيارات اسعار اخبار العالم

موضوعات متعلقة

أفضل أدعية قرآنية مستجابة .. رددها لانشراح الصدور وفك الكروب

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

وزارة التضامن فى أسبوع .. 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات

الجيش في أسبوع: وصول الفرقاطة "برنيس" إلى مصر.. مساعدات طبية إلى ليبيا عبر طائرات عسكرية.. ووزير الدفاع يشهد بحثا للحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

ننشر نص كلمة قاضي في جلسة الحُكم على خلية داعش التجمع الأول

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة.. خبير تربوي: مفيش نتائج عالية والامتحانات تعتمد على الفهم

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

أمر ملكي.. اعتماد سقف لأسعار البنزين في السعودية

تعرف ماذا فعل النبي فى العشر الأوائل من ذى الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

تفاصيل 8 ساعات من اعترافات موكا حجازي: عايزة شهرة وفلوس ومارست الرذيلة مع أصحابي

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

استدعاء القائمين علي امتحانات الثانوية .. أول تحرك من البرلمان بشأن تداول امتحان اللغة العربية

قرار جديد من الأطباء.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

تعليق ساخر من خالد الغندور على تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

بالليمون والكولا.. تلاميذ يبتكرون طرق غريبة لتزييف نتائج اختبار كورونا.. شاهد

فيديو

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

فيديوجراف.. 5 أكاذيب في كلمة وزير الري الإثيوبي أمام مجلس الأمن

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ