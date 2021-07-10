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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات يكشف سبب زواج فتيات صغيرات برجال أكبر منهن.. فيديو

زواج القاصرات
زواج القاصرات

قال  باسم وحيد ، خبير علاقات أسرية ، إن التفكير في أن السبب وراء زواج فتيات صغيرات “زواج القاصرات” برجال أكبر منهن يتمثل في أنه قد يكون الشاب مستهتر أو أن الرجل الكبير السن لديه تحمل المسئولية، منوهًا بأن الأسس قد تكون وهمية والصح والغلط يعود للشخص فما يناسب شخصاً لا يناسب الآخر.

وأضاف باسم وحيد، خلال لقائه مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ​في برنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن  الزوجة الثانية خراب للبيوت فكرة غير صحيحة، منوهًا بأن الزوجة الأولى تشعر وكأن حياتها تدمرت، ولكن يجب أن نبحث عن سبب المشكلة.

وأوضح " باسم وحيد " أن جاهزية الشخص لها معايير كثيرة، فالشخص قد يكون غير جاهز عاطفيا أو لديه مشاكل أو غير جاهز اجتماعا وهو ما سيسبب لها مشاكل كبيرة.

 

 التواصل أساس نجاح أي علاقة زوجية

 

قال باسم وحيد ، خبير علاقات أسرية ، إن الزوجة الثانية قد تكون ظالمة أو مظلومة، لو الجوازة جاية عليها فهي مظلومة، ولو كانت الزوجة الثانية ظالمة للزوجة الأولى فهي في هذه الحالة ظالمة.

وأضاف "باسم وحيد"، أن الأساس في الزواج حسب الاتفاق وكل شخص يسأل نفسه لماذا يتزوج، لافتًا إلى أن البعض يختار بشكل خاطئ، مضيفًا: "البعض يُفاجأ بأنه تزوج شخص لا يريده".

وأشار " باسم وحيد " أن التواصل شئ مهم لأنه بدونه ستحدث مشكلة، متابعًا: "الخرس الزوجي مشكلة تواجه البعض، وهو ما يحدث فجوة بين الأزواج".

3 ستات زواج القاصرات باسم وحيد خبير علاقات أسرية زواج فتيات الزوجة الثانية

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