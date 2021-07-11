زي الأفلام| إعصار ضخم يضرب معظم أجزاء بريطانيا.. صور صادمة

كالأفلام، ظهرت صور صادمة لإعصار ضخم يتشكل في الشمال الشرقي لبريطانيا، حيث تستعد البلاد لموجة من العواصف الغزيرة في نهاية هذا الأسبوع.

ظهر الإعصار الضخم في دارلينجتون وستوكتون أون تيز بـ مقاطعة دورهام، بالإضافة إلى بوسطن وسكيجنيس ولينكولن ولينكولنشاير، حيث شارك مراقبو الطقس القاسي الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تشكلت الغيوم القمعية مخروطية الشكل- أعاصير لا تلمس الأرض- في جميع أنحاء بريطانيا في الأسبوع الماضي.

فيما تم رصد سحابة قمعية تحوم فوق فرع ماركس وسبنسر في دارلينجتون.

يأتي ذلك بعد أسابيع من اعتقاد أن إعصارًا اجتاح شرق لندن الشهر الماضي، وأحدث أضرارًا واسعة النطاق وتسبب في فيضانات مفاجئة.

يُعتقد أن منطقة باركينج وداجنهام كانت الأكثر تضررًا من ظاهرة الطقس في نهاية شهر يونيو، مصحوبة ببرق ورياح "ضارة" ونحو 40 ملم من الأمطار التي سقطت في غضون ساعة واحدة فقط.

وأظهرت لقطات مصورة سلال صناديق على طول شارع سكني بسبب عواء العواصف وانهيار العديد من الأسوار.