مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2021 في مصر| صور

تنتمي النسخة جيتور X70 موديل 2021، إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طرازات الـ SUV، و تقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات، هما COMFORT و LUXURY، حيث تضم باقة متنوعة من الكماليات سواء كانت خاصة بوسائل الحماية، أو دعم قدرات التحكم المختلفة إلى قائد المركبة معها برامج الرفاهية.

مواصفات السيارة جيتور X70 موديل 2021 في مصر

تستمد جيتور X70 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1498 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة قدرها 147 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكي تتكون من 8 سرعات.

عناصر الأمن والحماية لـ جيتور X70 موديل 2021

تضم السيارة فرامل ABS و EBD، و خاصية دعم الفرامل مع نظام الثبات الالكتروني، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مرايات جانبية كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف ومستشعرات حركة، بالإضافة إلى مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مع خاصية رصد النقاط العمياء.

التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارة جيتور X70 موديل 2021

تضمك السيارة جيتور X70 موديل 2021 شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، يبلغ قياسها 10 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي من 6 مبكرات صوتية، و مقود حركة متعدد المهام، و تكييف هواء، و قفل مركزي، بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع، و مصابيح انسيابية، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات شرائط ضوئية، و اقطاب ثنائية على جانبي السقف، و تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4720 مم، و عرض يقدر بـ 1900 مم، و 1695 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1260 لتر.

أسعار جيتور X70 موديل 2021 داخل السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 304,800 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 337,800 جنيه.